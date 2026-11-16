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Kallasová: EÚ plánuje sankcie voči Iránu po útokoch na supermarkety
Najnovšie kybernetické útoky ukázali, že európske krajiny nie sú mimo dosahu Teheránu, uviedla Kallasová po stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli.
Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Európska únia plánuje nové sankcie proti Iránu v reakcii na sériu kybernetických útokov na chladiace systémy v supermarketoch, oznámila v pondelok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Najnovšie kybernetické útoky ukázali, že európske krajiny nie sú mimo dosahu Teheránu, uviedla Kallasová po stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli. V súčasnosti sa podľa nej pripravujú ďalšie sankcie.
Šéfka diplomacie EÚ zdôraznila, že odvetné opatrenia by doplnili už existujúce sankcie súvisiace s iránskym jadrovým programom, závažným porušovaním ľudských práv a obmedzeniami slobody plavby.
Kallasová však nateraz nešpecifikovala, proti komu presne budú nové sankcie namierené.
Avizované opatrenia nasledujú po nedávnych incidentoch, pri ktorých útočníci zvýšili na diaľku teplotu v chladničkách a mrazničkách supermarketov, čo viedlo k znehodnoteniu tovaru. Útoky postihli viacero európskych krajín vrátane Francúzska, Belgicka, Švédska a Nemecka.
Paríž z týchto incidentov na začiatku minulého týždňa obvinil iránske Revolučné gardy. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot označil útok za bezprecedentný svojím rozsahom a agresivitou. Teherán obvinenia odmietol.
Najnovšie kybernetické útoky ukázali, že európske krajiny nie sú mimo dosahu Teheránu, uviedla Kallasová po stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli. V súčasnosti sa podľa nej pripravujú ďalšie sankcie.
Šéfka diplomacie EÚ zdôraznila, že odvetné opatrenia by doplnili už existujúce sankcie súvisiace s iránskym jadrovým programom, závažným porušovaním ľudských práv a obmedzeniami slobody plavby.
Kallasová však nateraz nešpecifikovala, proti komu presne budú nové sankcie namierené.
Avizované opatrenia nasledujú po nedávnych incidentoch, pri ktorých útočníci zvýšili na diaľku teplotu v chladničkách a mrazničkách supermarketov, čo viedlo k znehodnoteniu tovaru. Útoky postihli viacero európskych krajín vrátane Francúzska, Belgicka, Švédska a Nemecka.
Paríž z týchto incidentov na začiatku minulého týždňa obvinil iránske Revolučné gardy. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot označil útok za bezprecedentný svojím rozsahom a agresivitou. Teherán obvinenia odmietol.