Kallasová: EÚ prehodnotí asociačnú dohodu s Izraelom

Brusel 20. mája (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v utorok vyhlásila, že dvadsaťsedmička prehodnotí asociačnú dohodu s Izraelom. Spôsobila to „katastrofická“ situácia v Pásme Gazy, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa Kallasovej bola „silná väčšina“ ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ počas utorkového stretnutia v Bruseli za prehodnotenie asociačnej dohody s Izraelom z roku 2000 pre jeho posledné kroky v Pásme Gazy. Šéfka európskej diplomacie uviedla, že euroblok už stihol pripraviť sankcie na izraelských osadníkov, ale dosiaľ ich blokuje jeden nemenovaný štát.



„Situácia v Gaze je katastrofická. Humanitárna pomoc, ktorej Izrael povolil vstup, je samozrejme vítaná, ale je to len kvapka v oceáne. Pomoc musí začať prúdiť okamžite, bez obštrukcií a vo väčšom množstve, pretože to je potrebné,“ povedala Kallasová novinárom.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot v parlamente takýto krok privítal a uviedol, že ho podporuje 17 z 27 členských štátov EÚ.



Medzinárodný nátlak na Tel Aviv sa v posledných dňoch zvýšil, keď vláda premiéra Benjamina Netanjahua spustila v Pásme Gazy novú fázu vojenskej ofenzívy v Gaze. V utorok oznámila prerušenie rokovaní o obchodnej dohode s Izraelom aj Veľká Británia.