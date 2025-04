Kallasová: EÚ pripravuje plán B, ak USA odídu z rokovaní o Ukrajine

Moskva 30. apríla (TASR) - Európska únia pripravuje plán B, ako zachovať sankcie uvalené na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu, pre prípad, že Spojené štáty upustia od mierových rokovaní a budú sa snažiť o zblíženie s Ruskom. Pre denník Financial Times to v stredu uviedla vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Informuje o tom TASR.



EÚ podľa Kallasovej vidí náznaky, že USA uvažujú o tom, či by sa nemali zo sprostredkovania rozhovorov o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom stiahnuť a nepokúsiť sa o dohodu s Rusmi. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v utorok zopakoval, že USA v tomto úsilí nebude pokračovať, ak Moskva a Kyjev nepredloženia konkrétne návrhy.



„Máme aj plán B, ale musíme pracovať na pláne A; pretože inak sa sústredíte na plán B a potom sa to stane,“ povedala denníku Kallasová s odkazom na možný ustúp USA. Momentálne podľa nej prebiehajú rozhovory s Washingtonom a ďalšími medzinárodnými partnermi EÚ s cieľom zabezpečiť zachovanie západného sankčného režimu voči Moskve.



Server Axios nedávno prišiel s informáciou, že Washingtonom predložený mierový rámec predpokladá de iure uznanie ruskej kontroly nad Krymom, ktorý Moskva nezákonn anektovalo v roku 2014, a de facto uznanie ruskej okupácie takmer celej Luhanskej oblasti a častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Rusko by tiež získalo prísľub, že sa Ukrajina nestane členom NATO, ale bude môcť vstúpiť do EÚ. Spojené štáty by takisto zrušili sankcie uvalené na Rusko od roku 2014.