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Kallasová: EÚ si predvolala ruského diplomata pre incident v Nemecku
Berlín v utorok obvinil Rusko z pokusu o útok pomocou výbušného dronu na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle.
Autor TASR
Wicklow 2. septembra (TASR) - Európska únia v stredu oznámila, že si predvolala ruského diplomata v Bruseli pre pokus o „hybridný útok“ s použitím dronu na nemeckom letisku Lipsko/Halle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Rokujeme o útokoch v Lipsku a je tiež zrejmé, že všetky nesú známky štátom podporovaného terorizmu. Otázkou je, čo s tým urobíme. Predvolali sme si už ruského“ chargé d‘affaires, uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová na úvod stretnutia zahraničných ministrov Únie v Írsku.
„Takýto závažný krok nezostane nepotrestaný,“ vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Podotkol, že jeho rezort si tiež predvolal ruského veľvyslanca v Paríži.
Kallasová pripomenula, že ministri budú na stretnutí rokovať o prípravách na uvalenie sankcií na 1600 osôb a subjektov spojených s ruským vojenským priemyslom. „Tieto hybridné útoky po celej Európe sú podľa mňa aj budíkom pre krajiny, ktoré v tejto oblasti doteraz neboli až také silné,“ povedala. „Ak chceme skoncovať s vojnou (na Ukrajine), musíme všetci spojiť svoje úsilie. Posunúť ho na novú úroveň,“ skonštatovala Kallasová.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyzval Európu, aby urobila viac pri odvracaní hrozby z Moskvy. „Musíme zvážiť, aké možnosti máme k dispozícii, a reagovať, pretože je zrejmé, že Rusko si neuvedomuje politickú cenu hybridných operácií namierených proti nám,“ povedal. „Nezabránia nám v podpore Ukrajiny ani v udržiavaní tlaku na Rusko. Naopak, tento tlak musíme ešte zvýšiť,“ dodal.
Berlín v utorok obvinil Rusko z pokusu o útok pomocou výbušného dronu na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle. Minister vnútra Alexander Dobrindt sa odvolal na výsledky vyšetrovania a zistenia spravodajských služieb.
Minister zahraničných vecí Johann Wadephul oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Okrem toho Berlín podľa Wadephula navrhne zaradenie ďalších ruských osôb na zoznam sankcií Európskej únie a zvýši tlak na ruskú tieňovú flotilu.
„Rokujeme o útokoch v Lipsku a je tiež zrejmé, že všetky nesú známky štátom podporovaného terorizmu. Otázkou je, čo s tým urobíme. Predvolali sme si už ruského“ chargé d‘affaires, uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová na úvod stretnutia zahraničných ministrov Únie v Írsku.
„Takýto závažný krok nezostane nepotrestaný,“ vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Podotkol, že jeho rezort si tiež predvolal ruského veľvyslanca v Paríži.
Kallasová pripomenula, že ministri budú na stretnutí rokovať o prípravách na uvalenie sankcií na 1600 osôb a subjektov spojených s ruským vojenským priemyslom. „Tieto hybridné útoky po celej Európe sú podľa mňa aj budíkom pre krajiny, ktoré v tejto oblasti doteraz neboli až také silné,“ povedala. „Ak chceme skoncovať s vojnou (na Ukrajine), musíme všetci spojiť svoje úsilie. Posunúť ho na novú úroveň,“ skonštatovala Kallasová.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyzval Európu, aby urobila viac pri odvracaní hrozby z Moskvy. „Musíme zvážiť, aké možnosti máme k dispozícii, a reagovať, pretože je zrejmé, že Rusko si neuvedomuje politickú cenu hybridných operácií namierených proti nám,“ povedal. „Nezabránia nám v podpore Ukrajiny ani v udržiavaní tlaku na Rusko. Naopak, tento tlak musíme ešte zvýšiť,“ dodal.
Berlín v utorok obvinil Rusko z pokusu o útok pomocou výbušného dronu na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle. Minister vnútra Alexander Dobrindt sa odvolal na výsledky vyšetrovania a zistenia spravodajských služieb.
Minister zahraničných vecí Johann Wadephul oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Okrem toho Berlín podľa Wadephula navrhne zaradenie ďalších ruských osôb na zoznam sankcií Európskej únie a zvýši tlak na ruskú tieňovú flotilu.