< sekcia Zahraničie
Kallasová: EÚ si želá rýchle vytvorenie novej vlády v Kosove
Vládnuca strana Sebaurčenie (Vetëvendosje, VV) premiéra Kurtiho zvíťazila v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách so ziskom 49,4 percenta hlasov, vyplýva z takmer úplných výsledkov sčítania.
Autor TASR
Brusel 29. decembra (TASR) – Európska únia si želá, aby v Kosove rýchlo vznikla nová vláda, uviedla v pondelok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Predbežné výsledky nedeľňajších parlamentných volieb ukázali, že strana úradujúceho kosovského premiéra Albina Kurtiho by mohla mať dostatok hlasov na ukončenie politickej krízy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Po politickom patovom stave, ktorý nastal po voľbách z februára 2025, sa tešíme na rýchle vytvorenie nového parlamentu a vlády a na pokračovanie našej spolupráce s (kosovskými) úradmi,“ uviedla Kallasová. Doplnila, že nová vláda Kosova by mala zintenzívniť úsilie v oblasti reforiem súvisiacich s EÚ.
Vládnuca strana Sebaurčenie (Vetëvendosje, VV) premiéra Kurtiho zvíťazila v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách so ziskom 49,4 percenta hlasov, vyplýva z takmer úplných výsledkov sčítania. Podľa spravodajského portálu koha.net by VV mohla potenciálne vytvoriť väčšinovú vládu s niektorou zo strán zastupujúcich etnické menšiny, ktoré majú v parlamente automaticky vyhradenú časť mandátov.
VV zvíťazilo aj v predošlých voľbách 9. februára so ziskom vyše 42 percent hlasov, no nepodarilo sa mu zostaviť vládnu koalíciu. Viedlo to k sporom a odkladom dôležitých hlasovaní v rozdelenom parlamente. Napríklad na predsedovi parlamentu sa poslanci zhodli až po viac ako 50 zasadnutiach. Kosovo tiež nemá schválený rozpočet na rok 2026.
Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska. Ako samostatný štát ho uznalo viac ako 100 krajín. Viaceré krajiny ako Srbsko, Rusko, Grécko, Španielsko či Slovenská republika ho neuznávajú.
„Po politickom patovom stave, ktorý nastal po voľbách z februára 2025, sa tešíme na rýchle vytvorenie nového parlamentu a vlády a na pokračovanie našej spolupráce s (kosovskými) úradmi,“ uviedla Kallasová. Doplnila, že nová vláda Kosova by mala zintenzívniť úsilie v oblasti reforiem súvisiacich s EÚ.
Vládnuca strana Sebaurčenie (Vetëvendosje, VV) premiéra Kurtiho zvíťazila v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách so ziskom 49,4 percenta hlasov, vyplýva z takmer úplných výsledkov sčítania. Podľa spravodajského portálu koha.net by VV mohla potenciálne vytvoriť väčšinovú vládu s niektorou zo strán zastupujúcich etnické menšiny, ktoré majú v parlamente automaticky vyhradenú časť mandátov.
VV zvíťazilo aj v predošlých voľbách 9. februára so ziskom vyše 42 percent hlasov, no nepodarilo sa mu zostaviť vládnu koalíciu. Viedlo to k sporom a odkladom dôležitých hlasovaní v rozdelenom parlamente. Napríklad na predsedovi parlamentu sa poslanci zhodli až po viac ako 50 zasadnutiach. Kosovo tiež nemá schválený rozpočet na rok 2026.
Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska. Ako samostatný štát ho uznalo viac ako 100 krajín. Viaceré krajiny ako Srbsko, Rusko, Grécko, Španielsko či Slovenská republika ho neuznávajú.