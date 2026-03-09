Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ uzavrie obranné partnerstvá s Austráliou, Islandom a Ghanou

Na snímke Kaja Kallasová. Foto: TASR/AP

Kallasová sa zmienila aj o prebiehajúcich rokovaniach medzi EÚ a Austráliou o dohode o voľnom obchode.

Autor TASR
Brusel 9. marca (TASR) - Európska únia v najbližších dňoch podpíše obranné partnerstvá s Austráliou, Islandom a Ghanou. V pondelok to v Bruseli oznámila vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová, informuje TASR.

„Existuje mnoho ďalších krajín, ktoré majú záujem a klopú na naše dvere,“ doplnila Kallasová s tým, že čoraz viac štátov sa snaží diverzifikovať svoje obranné spolupráce.

Podľa nej by sa EÚ mala usilovať o zapojenie ďalších krajín, aby bolo možné globálne výzvy riešiť spoločne. „Naša ponuka pre partnerov je dnes širšia než kedykoľvek predtým. V oblasti bezpečnosti máme dlhodobé strategické partnerstvo s NATO. Zároveň máme aj bilaterálne dohody vrátane deviatich partnerstiev v oblasti bezpečnosti a obrany s krajinami v Európe, Ázii a Severnej Amerike,“ zdôraznila.

Kallasová sa zmienila aj o prebiehajúcich rokovaniach medzi EÚ a Austráliou o dohode o voľnom obchode. Vyjadrila nádej, že sa ju podarí uzavrieť v blízkej budúcnosti. Podľa portálu Politico by takáto dohoda bola pre Úniu významná aj z hľadiska prístupu k strategickým surovinám. Austrália je totiž najväčším producentom lítia na svete a zároveň disponuje druhými najväčšími zásobami medi.
