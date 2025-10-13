Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Zahraničie

Kallasová: EÚ začala financovať osobitný tribunál na stíhanie Putina

.
Na snímke zľava viceprezidentka Európskej komisie Kaja Kallasová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podávajú ruky počas tlačovej konferencie v Kyjeve 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Zriadili sme tento osobitný tribunál pre zločiny agresie a teraz mu poskytujeme aj finančné prostriedky, povedala Kallasová.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 13. októbra (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok oznámila, že EÚ začala financovať osobitný tribunál na stíhanie ruského prezidenta Vladimira Putina a ďalších vysokopostavených ruských predstaviteľov za zločiny agresie proti Ukrajine. Zároveň vyzvala ostatné krajiny, aby na tribunál tiež prispeli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Zriadili sme tento osobitný tribunál pre zločiny agresie a teraz mu poskytujeme aj finančné prostriedky,“ povedala Kallasová počas tlačovej konferencie v Kyjeve po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Vyzývame aj ostatné členské štáty, krajiny a ďalšie zúčastnené strany, aby tiež prispeli svojimi financiami, aby mohol (tribunál) začať naplno fungovať - pretože bez vyvodenia zodpovednosti nie je možné dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier,“ dodala.

Na otázku o amerických raketách Tomahawk - o ktorých americký prezident Donald Trump povedal, že by ich mohol Kyjevu dodať, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine - Kallasová odpovedala, že je na Kyjeve, aby rozhodol, či ich na svoju obranu potrebuje. „Nie je na nás, aby sme o tom rozhodovali, ale na Ukrajine, aby povedala, čo skutočne potrebuje,“ uviedla.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025