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Kallasová: Európa nesmie pri rokovaniach o Ukrajine padnúť do pasce
Kallasová sa zároveň ohradila voči námietkam niektorých krajín, ktoré nesúhlasia s tým, aby v budúcich mierových rokovaniach s Ruskom zastupovala Európu.
Autor TASR
Dublin 13. novembra (TASR) - Rusko nesmie rozhodovať o tom, kto bude zastupovať Európu v prípadných mierových rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Vyhlásila to v piatok šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová pred príchodom na neformálny summit lídrov krajín EÚ v írskom Dubline. Zároveň by sa podľa nej Európa nemala nechať zatiahnuť do ruskej „pasce“, píše osobitný spravodajca TASR.
„Zatiaľ čo Rusko stále predkladá svoje maximálne požiadavky, mali by sme sa ich držať aj my a od nich začať rokovania,“ zdôraznila Kallasová pred novinármi.
Podľa nej však musí Rusko najskôr súhlasiť s prímerím a až následne možno otvárať ďalšie otázky. Diskusia o širšom bezpečnostnom usporiadaní Európy, ktorú sa EÚ a USA začiatkom tohto týždňa dohodli riešiť, by podľa Kallasovej iba odvádzala pozornosť od potreby zastaviť boje a znamenala by upadnutie do „ruskej pasce“.
„Máme jedného agresora a jednu obeť. A agresor nemá bezpečnostné obavy. Nikto naňho nikdy nezaútočil. On útočil na iných,“ vyhlásila šéfka diplomacie EÚ.
Kallasová sa zároveň ohradila voči námietkam niektorých krajín, ktoré nesúhlasia s tým, aby v budúcich mierových rokovaniach s Ruskom zastupovala Európu. „Všetky členské štáty sa v skutočnosti dohodli, že som to ja, kto zastupuje Európu v zahraničnej a bezpečnostnej politike,“ uviedla v reakcii na otázku o výhradách voči jej prípadnej úlohe vyjednávačky.
„Viem, že ma Rusi nechcú, ale máme my možnosť rozhodovať o tom, kto zastupuje Rusko? Nie, nemáme,“ dodala. Podľa Kallasovej musí mať Európa silný tím a ona je pripravená spolupracovať na tejto úlohe s ministrami zahraničných vecí členských štátov.
Írsky premiér Micheál Martin pri príchode na rokovanie vyjadril nádej, že diskusia prinesie jasnejšiu predstavu o tom, kto bude Európu zastupovať. Podľa neho by sa o tejto otázke malo rozhodnúť v priebehu jedného až dvoch týždňov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer potvrdil, že európski zástupcovia sa zúčastnia na ďalšom kole mierových rokovaní, ktoré sa má uskutočniť budúci týždeň. „Bude tam vyjednávací tím, ktorý nebude len sledovať dianie ani konať samostatne, ale bude mať slovo,“ uviedol Zelenskyj. Americký vyslanec Jared Kushner zdôraznil, že dohodu o ukončení vojny nemožno dosiahnuť bez účasti Európanov pri rokovacom stole.
„Zatiaľ čo Rusko stále predkladá svoje maximálne požiadavky, mali by sme sa ich držať aj my a od nich začať rokovania,“ zdôraznila Kallasová pred novinármi.
Podľa nej však musí Rusko najskôr súhlasiť s prímerím a až následne možno otvárať ďalšie otázky. Diskusia o širšom bezpečnostnom usporiadaní Európy, ktorú sa EÚ a USA začiatkom tohto týždňa dohodli riešiť, by podľa Kallasovej iba odvádzala pozornosť od potreby zastaviť boje a znamenala by upadnutie do „ruskej pasce“.
„Máme jedného agresora a jednu obeť. A agresor nemá bezpečnostné obavy. Nikto naňho nikdy nezaútočil. On útočil na iných,“ vyhlásila šéfka diplomacie EÚ.
Kallasová sa zároveň ohradila voči námietkam niektorých krajín, ktoré nesúhlasia s tým, aby v budúcich mierových rokovaniach s Ruskom zastupovala Európu. „Všetky členské štáty sa v skutočnosti dohodli, že som to ja, kto zastupuje Európu v zahraničnej a bezpečnostnej politike,“ uviedla v reakcii na otázku o výhradách voči jej prípadnej úlohe vyjednávačky.
„Viem, že ma Rusi nechcú, ale máme my možnosť rozhodovať o tom, kto zastupuje Rusko? Nie, nemáme,“ dodala. Podľa Kallasovej musí mať Európa silný tím a ona je pripravená spolupracovať na tejto úlohe s ministrami zahraničných vecí členských štátov.
Írsky premiér Micheál Martin pri príchode na rokovanie vyjadril nádej, že diskusia prinesie jasnejšiu predstavu o tom, kto bude Európu zastupovať. Podľa neho by sa o tejto otázke malo rozhodnúť v priebehu jedného až dvoch týždňov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer potvrdil, že európski zástupcovia sa zúčastnia na ďalšom kole mierových rokovaní, ktoré sa má uskutočniť budúci týždeň. „Bude tam vyjednávací tím, ktorý nebude len sledovať dianie ani konať samostatne, ale bude mať slovo,“ uviedol Zelenskyj. Americký vyslanec Jared Kushner zdôraznil, že dohodu o ukončení vojny nemožno dosiahnuť bez účasti Európanov pri rokovacom stole.