< sekcia Zahraničie
Kallasová: Existuje podpora pre pôžičku Ukrajine z ruských aktív
Európska komisia (EK) presadzuje tento plán s cieľom pokračovať v podpore Kyjeva pri jeho boji proti ruskej agresii.
Autor TASR
Luxemburg 20. októbra (TASR) - Medzi členskými štátmi Európskej únie existuje široká podpora pre takzvanú „reparačnú pôžičku“ pre Ukrajinu financovanú zo zmrazených ruských aktív vo výške 140 miliárd eur. Po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu to vyhlásila šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
Európska komisia (EK) presadzuje tento plán s cieľom pokračovať v podpore Kyjeva pri jeho boji proti ruskej agresii. Zároveň sa snaží získať podporu Belgicka, pretože väčšina zmrazených aktív je uložená v spoločnosti Euroclear v Bruseli.
„Dnes sa našla široká podpora na realizáciu tohto zámeru a je veľmi dôležité, aby sme dosiahli pokrok v riešení právnych a fiškálnych modalít,“ poznamenala Kallasová. Lídri členských štátov EÚ plánujú o tejto bezúročnej pôžičke rokovať na summite v Bruseli vo štvrtok a predstavitelia Únie dúfajú, že dajú zelenú pre vypracovanie podrobného právneho návrhu. Ukrajina by ruské peniaze vrátila, až keď jej Moskva zaplatí vojnové reparácie.
Momentálne sa na podporu Ukrajiny využívajú iba úroky z ruských aktív uložených v spoločnosti Euroclear. Belgicko odmietlo použiť samotné aktíva pre obavy z arbitrážnych žalôb a možnej povinnosti ich neskoršie vrátiť. Svoj súhlas s iniciatívou podmieňuje zárukami, že v prípade využitia týchto aktív na financovanie pôžičiek Ukrajine budú aj ostatné členské štáty Únie spoločne niesť prípadné riziká. Podľa magazínu Politico iniciatívu blokuje aj maďarský premiér Viktor Orbán.
Francúzsky minister zahraničia Jean-Noël Barrot v pondelok uviedol, že pôžička by mohla udržať Ukrajinu finančne stabilnú a podporiť jej obranu proti Moskve počas nasledujúcich troch rokov. Po lobovaní Paríža navrhuje Brusel, aby väčšina potenciálneho úveru bola použitá na nákup európskej vojenskej techniky.
Kallasová na tlačovej konferencii vyjadrila nádej, že dohoda o 19. balíku sankcií proti Rusku by mohla byť dosiahnutá ešte tento týždeň na summite lídrov EÚ v Bruseli. „Ministri sa dnes tiež vyjadrili jasne, že po 19. balíku by sme mali pracovať na ďalšom balíku sankcií“ proti Rusku, dodala.
Európska komisia (EK) presadzuje tento plán s cieľom pokračovať v podpore Kyjeva pri jeho boji proti ruskej agresii. Zároveň sa snaží získať podporu Belgicka, pretože väčšina zmrazených aktív je uložená v spoločnosti Euroclear v Bruseli.
„Dnes sa našla široká podpora na realizáciu tohto zámeru a je veľmi dôležité, aby sme dosiahli pokrok v riešení právnych a fiškálnych modalít,“ poznamenala Kallasová. Lídri členských štátov EÚ plánujú o tejto bezúročnej pôžičke rokovať na summite v Bruseli vo štvrtok a predstavitelia Únie dúfajú, že dajú zelenú pre vypracovanie podrobného právneho návrhu. Ukrajina by ruské peniaze vrátila, až keď jej Moskva zaplatí vojnové reparácie.
Momentálne sa na podporu Ukrajiny využívajú iba úroky z ruských aktív uložených v spoločnosti Euroclear. Belgicko odmietlo použiť samotné aktíva pre obavy z arbitrážnych žalôb a možnej povinnosti ich neskoršie vrátiť. Svoj súhlas s iniciatívou podmieňuje zárukami, že v prípade využitia týchto aktív na financovanie pôžičiek Ukrajine budú aj ostatné členské štáty Únie spoločne niesť prípadné riziká. Podľa magazínu Politico iniciatívu blokuje aj maďarský premiér Viktor Orbán.
Francúzsky minister zahraničia Jean-Noël Barrot v pondelok uviedol, že pôžička by mohla udržať Ukrajinu finančne stabilnú a podporiť jej obranu proti Moskve počas nasledujúcich troch rokov. Po lobovaní Paríža navrhuje Brusel, aby väčšina potenciálneho úveru bola použitá na nákup európskej vojenskej techniky.
Kallasová na tlačovej konferencii vyjadrila nádej, že dohoda o 19. balíku sankcií proti Rusku by mohla byť dosiahnutá ešte tento týždeň na summite lídrov EÚ v Bruseli. „Ministri sa dnes tiež vyjadrili jasne, že po 19. balíku by sme mali pracovať na ďalšom balíku sankcií“ proti Rusku, dodala.