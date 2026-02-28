Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kallasová: Iránsky režim predstavuje hrozbu pre svetovú bezpečnosť

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallas prichádza na stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ v budove Európskej rady v Bruseli v pondelok 23. februára 2026. Foto: TASR/AP

Kallasová podčiarkla význam ochrany civilného obyvateľstva a dodržiavania medzinárodného práva.

Autor TASR
Brusel 28. februára (TASR) - Za nebezpečný označila šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová najnovší vývoj na Blízkom východe po amerických a izraelských útokoch na Irán. Na sieti X uviedla, že iránsky režim zabil tisíce ľudí a podporou militantných skupín, jadrovým a raketovým programom predstavuje vážnu hrozbu pre globálnu bezpečnosť. Informuje o tom TASR.

EÚ prijala prísne sankcie voči Iránu a podporila diplomatické riešenia, a to aj v otázke riešenia jadrovej otázky,“ napísala Kallasová s tým, že telefonovala s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom a ďalšími predstaviteľmi.

Kallasová podčiarkla význam ochrany civilného obyvateľstva a dodržiavania medzinárodného práva. EÚ podľa nej sťahuje z Blízkeho východu všetok nepotrebný personál a prostredníctvom svojej konzulárnej siete pomáha pri zabezpečovaní odchodu svojich občanov.

Naša námorná misia Aspides zostáva v Červenom mori v stave vysokej pohotovosti a je pripravená pomáhať udržiavať námorný koridor otvorený,“ uviedla. Súčasne pripomenula, že EÚ spolupracuje s arabskými krajinami pri hľadaní diplomatických možností.

Spojené štáty a Izrael v sobotu ráno spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, ktorej deklarovaným cieľom je zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň a zlikvidovať „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu. Americkí a izraelskí predstavitelia ale zároveň odkázali Iráncom, že by mali prevziať kontrolu nad svojou krajinou.
