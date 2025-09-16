< sekcia Zahraničie
Kallasová: Izraelská ofenzíva iba zhorší zúfalú situáciu v Gaze
Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza.
Autor TASR
Brusel 16. septembra (TASR) - Izraelská pozemná ofenzíva, ktorej cieľom je obsadiť mesto Gaza, iba zhorší už aj tak zúfalú situáciu v palestínskej enkláve, varovala v utorok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Európska komisia plánuje v stredu predstaviť balík opatrení proti Izraelu, ktorý zahŕňa pozastavenie časti asociačnej dohody a uvalenie sankcií na vládnych ministrov a osadníkov na Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza. Cieľom tejto ofenzívy, ktorej plán schválila vláda ešte v auguste, je podľa vyjadrení izraelských predstaviteľov prevziať kontrolu nad mestom, ktoré považujú za jednu z posledných bášt militantného hnutia Hamas.
„Bude to znamenať viac úmrtí, viac ničenia a viac vysídľovania,“ napísala Kallasová na X. Na margo chystaných opatrení zo strany EK uviedla, že ich cieľom bude tlačiť na izraelskú vládu, aby zmenila svoj súčasný kurz. „Pozastavenie obchodných výhod a uvalenie sankcií na extrémistických ministrov a násilných osadníkov by jasne signalizovalo, že EÚ požaduje ukončenie tejto vojny,“ dodala.
Izraelský vpád začal na okraji mesta Gaza, kde armáda za posledný týždeň zintenzívnila svoje letecké útoky a zničila niekoľko výškových budov. Jeden z nemenovaných zdrojov pre stanicu CNN uviedol, že pozemná operácia bude spočiatku prebiehať „postupne“.
Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok dopoludnia uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“ a že k nej podnecovali izraelský premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý minister obrany Joav Galant.
V správe sa uvádza, že Izrael sa dopustil zabíjania a vážneho zranenia bezprecedentného počtu Palestínčanov, na Pásmo Gazy uvalil úplnú blokádu vrátane prísunu humanitárnej pomoci a systematicky ničil systémy zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Okrem toho páchal aj systematické činy sexuálneho a rodovo podmieneného násilia, vykonal priame útoky na deti, systematické a rozsiahle útoky na náboženské a kultúrne pamiatky a tiež ignoroval príkazy Medzinárodného súdneho dvora (MSD).
Z vyšetrovania trojčlennej nezávislej komisie vyplýva, že Izrael na Palestínčanoch spáchal najmenej štyri z piatich aktov genocídy uvedených v dohovore OSN z roku 1948 - zabíjanie, spôsobovanie ťažkej telesnej alebo duševnej ujmy, úmyselné vytváranie životných podmienok s cieľom zničiť celé alebo časti palestínskeho obyvateľstva a opatrenia zamerané na zabránenie pôrodnosti.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí závery vyšetrovania komisie kategoricky odmietlo ako „skreslené a nepravdivé“ a vyzvalo na jej okamžité zrušenie.
