Kallasová: Izraelské útoky v Libanone ohrozujú prímerie
Irán, USA a ich spojenci v noci na stredu súhlasili so zastavením bojov na dva týždne.
Autor TASR
Brusel 9. apríla (TASR) - Izraelské kroky v Libanone ohrozujú americko-iránske prímerie, uviedla vo štvrtok na sociálnej sieti X vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Toto prímerie by sa podľa nej malo vzťahovať aj na Libanon, píše TASR.
„(Libanonské militantné hnutie) Hizballáh zatiahlo Libanon do vojny, ale právo Izraela brániť sa neospravedlňuje spôsobovanie takejto masívnej deštrukcie,“ napísala Kallasová.
Šéfka únijnej diplomacie poznamenala, že izraelské útoky v stredu zabili stovky ľudí „čo sťažuje obhajobu toho, že takéto tvrdé zásahy spadajú pod sebaobranu“.
Kroky Izraela vystavujú prímerie medzi USA a Iránom silnému tlaku a toto prímerie by sa malo vzťahovať na Libanon.
„Hizballáh sa musí odzbrojiť, ako to sľúbil. EÚ podporuje úsilie Libanonu odzbrojiť Hizballáh,“ dodala.
Irán, USA a ich spojenci v noci na stredu súhlasili so zastavením bojov na dva týždne. Pakistan ako sprostredkovateľ tvrdil, že prímerie sa vzťahuje aj na Libanon, čo však Izrael vyvrátil. Izrael následne podnikol rozsiahle útoky v Libanone, ktoré si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali 203 mŕtvych a viac ako 1000 zranených.
