< sekcia Zahraničie
Kallasová kritizovala Irán za popravu švédskeho občana
Popraveného muža zadržali ešte vlani v júni počas 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty.
Autor TASR
Brusel/Teherán 19. marca (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v stredu dôrazne odsúdila popravu švédskeho občana v Iráne. Podľa jej slov je to „brutálny čin nezmyselného násilia“, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
„Poprava švédskeho občana iránskym režimom je brutálnym činom nezmyselného násilia a my ju odsudzujeme,“ uviedla Kallasová.
„Európska únia naďalej vyzýva Irán, aby zastavil všetky popravy a zrušil trest smrti... Desivá situácia v oblasti ľudských práv v Iráne a alarmujúci nárast počtu popráv sú neúnosné a odhaľujú skutočnú tvár režimu,“ dodala.
Popravu švédskeho občana oznámila v stredu švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová. Identita muža nebola doposiaľ zverejnená, no ministerka dodala, že má „príbuzných vo Švédsku aj v Iráne“.
Iránska organizácia pre ľudské práva (IHRNGO) so sídlom v Osle s odvolaním sa na štátne médiá informovala, že išlo o osobu s dvojitým štátnym občianstvom. Teherán ju obvinil zo „spolupráce so spravodajskými službami a špionáže v prospech izraelskej vlády“.
Popraveného muža zadržali ešte vlani v júni počas 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty. „Je nám jasné, že súdne konanie, ktoré viedlo k poprave švédskeho občana, nebolo právne isté... Zodpovednosť za to nesie výlučne Irán,“ vyhlásila Stenergardová.
Teherán po krátkej júnovej vojne zadržal množstvo osôb podozrivých zo špionáže pre Izrael. Podľa IHRNGO je švédsky občan v tomto roku treťou osobou, ktorú v Iráne obesili po odsúdení za špionáž.
Ľudskoprávne organizácie dlhodobo kritizujú Irán za časté uplatňovanie trestu smrti a tvrdia, že sa často zneužíva aj na potláčanie nesúhlasných názorov, píše DPA. Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) bolo v krajine minulý rok popravených viac ako 1000 ľudí.
