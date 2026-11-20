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Kallasová kritizovala ruské útoky na Kyjev
Únia bude podľa Kallasovej naďalej zvyšovať pomoc pre Ukrajinu a tlak na Rusko, aby ukončilo túto vojnu.
Autor TASR
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Brusel 20. novembra (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok uviedla, že ruské útoky v Kyjeve poškodili niekoľko budov veľvyslanectiev. Avizovala tiež predvolanie ruského veľvyslanca pri EÚ, píše TASR podľa správy agentúry DPA a príspevku Kallasovej na sieti X.
„Zatiaľ čo (ruský prezident Vladimir) Putin kráčal po červenom koberci v Šen-čene, ruské útoky zasiahli Kyjev a poškodili niekoľko európskych a mimoeurópskych veľvyslanectiev,“ napísala Kallasová. Odkazovala pri tom na účasť ruského prezidenta na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), na okraji ktorého sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a absolvoval historické trojstranné stretnutie s Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Šéfka diplomacie EÚ poznamenala, že ochranu diplomatických objektov zaručuje medzinárodné právo. „Rusko každý deň dáva najavo svoj pohŕdavý postoj k nemu. V reakcii na dnešné útoky si predvoláme ruského veľvyslanca pri EÚ,“ tvrdí.
Únia bude podľa Kallasovej naďalej zvyšovať pomoc pre Ukrajinu a tlak na Rusko, aby ukončilo túto vojnu.
Ruské útoky vo štvrtok okrem iných poškodili aj veľvyslanectvá Holandska a Rakúska.
Rakúsky spolkový kancelár Christian Stocker uviedol, že je šokovaný a ruské kroky označil za „úplne neprijateľné“. Zamestnanci veľvyslanectva podľa neho neutrpeli zranenia.
Holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen tvrdí, že projektil dopadol za budovu veľvyslanectva, pričom k útoku došlo počas dňa. Nik podľa neho neutrpel zranenia, no na budove došlo k menším škodám.
„Zatiaľ čo (ruský prezident Vladimir) Putin kráčal po červenom koberci v Šen-čene, ruské útoky zasiahli Kyjev a poškodili niekoľko európskych a mimoeurópskych veľvyslanectiev,“ napísala Kallasová. Odkazovala pri tom na účasť ruského prezidenta na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), na okraji ktorého sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a absolvoval historické trojstranné stretnutie s Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Šéfka diplomacie EÚ poznamenala, že ochranu diplomatických objektov zaručuje medzinárodné právo. „Rusko každý deň dáva najavo svoj pohŕdavý postoj k nemu. V reakcii na dnešné útoky si predvoláme ruského veľvyslanca pri EÚ,“ tvrdí.
Únia bude podľa Kallasovej naďalej zvyšovať pomoc pre Ukrajinu a tlak na Rusko, aby ukončilo túto vojnu.
Ruské útoky vo štvrtok okrem iných poškodili aj veľvyslanectvá Holandska a Rakúska.
Rakúsky spolkový kancelár Christian Stocker uviedol, že je šokovaný a ruské kroky označil za „úplne neprijateľné“. Zamestnanci veľvyslanectva podľa neho neutrpeli zranenia.
Holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen tvrdí, že projektil dopadol za budovu veľvyslanectva, pričom k útoku došlo počas dňa. Nik podľa neho neutrpel zranenia, no na budove došlo k menším škodám.