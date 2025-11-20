< sekcia Zahraničie
Kallasová: Kyjev a Európa musia byť zapojení do mierového plánu
Vysokopostavený zdroj z Bieleho domu pre televíznu stanicu NBC News uviedol, že americký prezident Donald Trump tento týždeň schválil nový 28-bodový mierový plán.
Brusel 20. novembra (TASR) - Kyjev a Európa musia byť zapojení do akéhokoľvek mierového plánu pre Ukrajinu, vyhlásila vo štvrtok šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Jej vyjadrenia prišli po správach, že Spojené štáty pripravili nový návrh na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Aby akýkoľvek plán fungoval, je potrebné, aby sa doň zapojili Ukrajinci a Európania,“ zdôraznila Kallasová pred stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli. Pripomenula, že vo vojne „je jeden agresor a jedna obeť. A z ruskej strany sme nepočuli o žiadnych ústupkoch,“ doplnila.
Zdroj oboznámený s návrhom USA pre agentúru AFP uviedol, že plán zahŕňa územné ústupky Ukrajiny v prospech Ruska a výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády. Portál Axios už predtým informoval, že Moskva a Washington pracujú na tajnom návrhu na ukončenie takmer štvorročného konfliktu.
„Vítame všetky zmysluplné snahy o ukončenie tejto vojny, ale ako sme už povedali, musia byť spravodlivé a trvalé... Ak by Rusko skutočne chcelo mier, už dávno by súhlasilo s bezpodmienečným prímerím,“ zdôraznila Kallasová.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot doplnil, že mier na Ukrajine nemôže znamenať jej „kapituláciu“. Diskusie o ukončení konfliktu by sa podľa neho mali začať prímerím na frontovej línii, ktoré umožní rokovania o územných a bezpečnostných otázkach.
Vysokopostavený zdroj z Bieleho domu pre televíznu stanicu NBC News uviedol, že americký prezident Donald Trump tento týždeň schválil nový 28-bodový mierový plán. Údajne ho zostavili najvyššie postavení predstavitelia americkej administratívy za uplynulých niekoľko týždňov počas konzultácií s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom a ukrajinskými predstaviteľmi, citovala televízia nemenovaný zdroj. Na zostavovaní tohto plánu sa podieľal Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, viceprezident USA J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov zať Jared Kushner, dodal predstaviteľ.
