Kallasová: Lídri EÚ začali presadzovať 21. balík sankcií proti Rusku
Lídri EÚ sa počas štvrtkovej večere v cyperskom letovisku Agia Napa venovali aj bezpečnostným dosahom konfliktov na Blízkom východe.
Autor TASR
Nikózia 24. apríla (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v piatok v Nikózii oznámila, že lídri členských štátov podporili ďalšie sprísňovanie sankcií voči Rusku. Vyhlásenie prišlo deň po schválení 20. balíka reštriktívnych opatrení a zároveň rozhodnutí o vyplatení pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, informuje osobitný spravodajca TASR.
Členské štáty EÚ podľa Kallasovej začali presadzovať prijatie 21. balíka sankcií. „Je to veľmi jasný signál pre Rusko, že Ukrajina je pre Európu dôležitejšia ako pre nich,“ zdôraznila.
Lídri EÚ sa počas štvrtkovej večere v cyperskom letovisku Agia Napa venovali aj bezpečnostným dosahom konfliktov na Blízkom východe. Podľa Kallasovej zasahujú celý región aj Európu.
Upozornila, že rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa síce zameriavajú na jadrový program Teheránu, no mali by zahŕňať aj jeho raketové kapacity a podporu spojeneckých hnutí v regióne.
Prezidenti a premiéri sa podľa Kallasovej zároveň zhodli, že strategický Hormuzský prieliv musí zostať otvorený bez akýchkoľvek obmedzení. EÚ chce prispieť k ochrane slobodnej plavby aj posilnením existujúcich misií Aspides a Atalanta, dodala.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
