Kallasová: Ministri v EÚ podporili kroky USA k mieru na Ukrajine
V pondelok sa formou videokonferencie uskutočnilo mimoriadne zasadnutie šéfov diplomacie členských štátov EÚ.
Autor TASR
Brusel 11. augusta (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ podporili kroky Spojených štátov, ktoré budú smerovať k spravodlivému mieru na Ukrajine. Informuje o tom TASR.
Zároveň doplnila, že dvadsaťsedmička pracuje na zavedení ďalších sankcií proti Rusku, zvýšení vojenskej pomoci Ukrajine a posilnení podpory jej rozpočtových potrieb a procesu vstupu do EÚ. „Transatlantická jednota, podpora Ukrajiny a tlak na Rusko sú spôsobom, ako ukončíme túto vojnu a zabránime budúcej ruskej agresii v Európe,“ napísala na sociálnej sieti X.
V pondelok sa formou videokonferencie uskutočnilo mimoriadne zasadnutie šéfov diplomacie členských štátov EÚ. Hlavnou témou bola vojna na Ukrajine a diskusia o možnostiach jej ukončenia v súvislosti s nadchádzajúcim piatkovým stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina a šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na Aljaške. Ministri sa venovali aj aktuálnemu vývoju na Blízkom východe. Slovensko na rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec.
Po zasadnutí sa vyjadril už aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Ten údajne vyslovil podporu úsiliu prezidenta Trumpa a uviedol, že Rím vníma „určitý pokrok“. Zdôraznil však, že každé diplomatické riešenie musí chrániť suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, ako aj jej právo slobodne si zvoliť budúcnosť vrátane cesty do Európskej únie.
Trump a Putin sa majú stretnúť v piatok v americkom štáte Aljaška. Šéf Bieleho domu o tom informoval ešte minulý piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social a stretnutie následne potvrdila aj ruská strana.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v tejto súvislosti plánuje v stredu rokovať s americkým a ukrajinským prezidentom, ako aj s niektorými lídrami európskych krajín.
