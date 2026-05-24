Kallasová: Moskva sa použitím rakety Orešnik snaží vyvolať strach
Autor TASR
Brusel 24. mája (TASR) - Moskva sa použitím hypersonickej rakety proti Ukrajine snaží vyvolať strach, reagovala na nočný ruský útok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú na budúci týždeň podľa nej diskutovať o tom, ako zvýšiť medzinárodný tlak na Rusko. Informuje o tom TASR.
Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odpálilo Orešnik na mesto Bila Cerkva juhozápadne od metropoly Kyjev. Nočný útok na Ukrajinu, do ktorého bolo nasadených 600 dronov a 90 rakiet, si vyžiadal celkom najmenej štyri obete, z toho dve v Kyjeve.
„Rusko sa na bojisku dostalo do slepej uličky, a tak terorizuje Ukrajinu cielenými útokmi na centrá miest,“ uviedla na sieti X Kallasová.
Použitie rakety Orešnik schopnej niesť jadrové hlavicu je podľa nej „taktikou politické zastrašovania a bezohľadným hazardovaním s jadrovou hrozbou“. „Ide o ohavné teroristické činy, ktorých cieľom je zabiť čo najviac civilistov,“ vyhlásila.
Rusko odpálenie hypersonickej rakety potvrdilo s tým, že vykonalo masívny útok na veliteľstvá, základne a podniky vojensko-priemyselného komplexu na Ukrajine, a to v odvete za údajné ukrajinské útoky na civilnú infraštruktúru. Moskva viní Kyjev z úderu na internát v Ruskom okupovanom Luhanskej oblasti.
Pred nedeľným úderom Rusko na Ukrajine útočilo raketami Orešnik už dvakrát, prvý raz naostro v novembri 2024 pri údere na ukrajinské Dnipro. Ukrajinské zdroje vtedy uviedli, že strela niesla len cvičnú hlavicu, nie výbušniny, a spôsobila malé škody. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.
