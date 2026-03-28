Kallasová na schôdzke G7 vyčítala USA postoj k Rusku
Vyvolala tým podráždenú reakciu prítomného amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, informoval spravodajský web Axios s odvolaním sa na nemenované zdroje.
Autor TASR
Paríž 28. marca (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová počas piatkového stretnutia ministrov krajín skupiny G7 vo Francúzsku pri diskusii o vojne na Ukrajine kritizovala Spojené štáty za to, že nezvyšujú tlak na Rusko. Vyvolala tým podráždenú reakciu prítomného amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, informoval spravodajský web Axios s odvolaním sa na nemenované zdroje.
Bývalá estónska premiérka Kallasová, ktorá podľa Axiosu zastáva nekompromisný postoj voči Rusku, údajne pripomenula Rubiovi, že na tej istej schôdzke pred rokom vyhlásil, že ak Rusko bude brániť snahám USA o ukončenie vojny na Ukrajine, Washington stratí trpezlivosť a podnikne ďalšie kroky proti Moskve.
„Uplynul rok a Rusko sa ani nepohlo. Kedy vám dôjde trpezlivosť?“ pýtala sa šéfka diplomacie EÚ amerického ministra na stretnutí, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
Výroky Kallasovej podľa citovaných predstaviteľov Rubia viditeľne podráždili. „Robíme, čo je v našich silách, aby sme ukončili vojnu. Ak si myslíte, že to zvládnete lepšie, tak do toho. My sa stiahneme,“ odsekol podľa Axiosu Rubio a zvýšil hlas. Údajne uviedol, že USA sa snažia komunikovať s oboma stranami konfliktu, avšak zbraňami, spravodajskými informáciami a inou podporou pomáhajú len jednej strane, a to Ukrajine.
Po tejto výmene názorov sa do debaty zapojilo aj niekoľko európskych ministrov, ktorí vyjadrili želanie, aby USA pokračovali v diplomatických snahách o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, povedal jeden zo zdrojov prítomných na rokovaniach.
Rubio a Kallasová sa na konci stretnutia podľa dvoch nemenovaných predstaviteľov na chvíľu oddelili od ostatných ministrov, aby sa pokúsili situáciu upokojiť. „Bola to úprimná výmena názorov. Práve na to slúži diplomacia,“ skonštatoval zdroj z amerického ministerstva zahraničných vecí.
Hovorca Kallasovej sa k tvrdeniam portálu odmietol vyjadriť, Rubio však v rozhovore s novinármi poprel, že by na schôdzke došlo k akémukoľvek napätiu alebo kritike. „Tieto stretnutia sú často o poďakovaní Amerike za úlohu, ktorú sme zohrali... a o ocenení sprostredkovateľskej úlohy, ktorú sa snažíme zohrávať v tejto vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Nikto tam nekričí, nezvyšuje hlas ani nehovorí nič negatívne,“ uviedol.
Americký prezident Donald Trump začiatkom marca označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za prekážku uzavretia dohody s Ruskom. Naopak, ruský prezident Vladimir Putin je podľa Trumpa pripravený rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
