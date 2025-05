Kallasová: Na vstup do EÚ potrebuje Srbsko uskutočniť reformy

Belehrad 22. mája (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vo štvrtok navštívila Srbsko a stretla sa s najvyššími predstaviteľmi krajiny. Belehrad vyzvala na prijatie „skutočných reforiem“ a boj proti korupcii na zabezpečenie pokroku v snahe o členstvo v EÚ. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP a Tanjug.



Na začiatku svojho turné po balkánskych krajinách Kallasová vyzvala Srbsko na „kroky, ktoré potvrdia a podporia“ jeho strategickú ambíciu vstúpiť do bloku.



„Práve reformy umožnia Srbsku napredovať na ceste do EÚ,“ povedala na tlačovej konferencii. „Patrí k nim sloboda médií, boj proti korupcii, volebné reformy. Reformy musia byť skutočné, nie je to len zaškrtávanie políčok na papieri,“ upozornila.



Srbský prezident Aleksandar Vučič na sociálnej sieti napísal, že s Kallasovou hovorili aj o zosúladení zahraničnej a bezpečnostnej politiky s postojom EÚ. „Som presvedčený, že Srbsko ako štát usilujúci sa o členstvo v EÚ je schopné prispieť k zachovaniu mieru, stability a spoločných európskych hodnôt a zároveň si zachovať svoje životne dôležité národné záujmy. Srbsko zostáva spoľahlivým partnerom pre všetkých, ktorí sa úprimne usilujú o spoluprácu, pokrok a spoločnú budúcnosť,“ napísal Vučič v príspevku.



Srbský prezident 9. mája pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe navštívil Moskvu. Spolu s premiérom SR Robertom Ficom boli v čase Ruskom vedenej vojny na Ukrajine jedinými európskymi lídrami v Moskve. Kallasová ich účasť na ruských oslavách kritizovala.



Okrem Vučiča sa Kallasová stretla aj s ministrom zahraničných vecí Markom Djuričom a premiérom Djurom Mačutom, s ktorými diskutovala aj o otázke Kosova. „Osobitný dôraz sme kládli na súčasnú patovú situáciu v dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Zopakovali sme otvorený a konštruktívny postoj Belehradu a potvrdili sme náš záväzok nájsť trvalé a obojstranne prijateľné riešenie,“ napísal Djurič v príspevku na X.