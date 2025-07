Kallasová vyzvala Čínu, aby prestala poškodzovať európsku bezpečnosť

Brusel 2. júla (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu pred stretnutím s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im vyzvala Peking, aby prestal podkopávať európsku bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Čína nie je naším protivníkom, ale v oblasti bezpečnosti sú naše vzťahy čoraz napätejšie,“ uviedla Kallasová s tým, že čínske firmy pomáhajú Rusku viesť vojnu proti Ukrajine. „Peking podniká kybernetické útoky, zasahuje nám do demokracie a obchoduje neférovo. Tieto kroky poškodzujú európsku bezpečnosť a pracovné miesta,“ dodala.



Wang I po Bruseli navštívi Berlín a Paríž, a to len tri týždne pred summitom predstaviteľov EÚ a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Pekingu.



AFP konštatuje, že EÚ otvorila dvere k zlepšeniu vzťahov s Čínou po tom, čo americký prezident Donald Trump uvalil clá na väčšinu obchodných partnerov Spojených štátov vrátane Európskej únie. Avšak namiesto zlepšenia však sa obchodné nezhody medzi Bruselom a Pekingom pre údajné nekalé praktiky Číny len prehĺbili.



Euroblok stále kritizuje tok dôležitých technológií pre ruskú armádu cez Čínu. „Umožňovanie vojny v Európe a súčasné snaženie sa o bližšie vzťahy s Európu je protirečením, ktoré musí Peking vyriešiť,“ konštatovala Kallasová.



V nestálom svete by mala Čína podľa šéfky zahraničnej politiky EÚ využiť svoju rastúcu silu na presadzovanie medzinárodného práva.



EÚ v snahe vyvinúť nátlak na Peking uvalila sankcie na mnoho čínskych spoločností obvinených z podpory moskovského vojnového úsilia. Avšak predstavitelia eurobloku priznali, že zlyhali pri snahe odradiť Peking strategického partnerstva s Ruskom.