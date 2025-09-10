< sekcia Zahraničie
Kallasová: Narušenie poľského priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Autor TASR
Brusel 10. septembra (TASR) - Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor, vyhlásila v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Incident, ku ktorému došlo v noci na stredu, odsúdili aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Minulú noc sme v Poľsku videli najzávažnejšie narušenie európskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska od začiatku vojny a existujú náznaky, že to bolo úmyselné, nie náhodné,“ napísala šéfka diplomacie eurobloku na sociálnej sieti X.
Kallasová uviedla, že je v kontakte s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a poľským ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorským.
„Ruská vojna eskaluje, nekončí,“ konštatovala Kallasová, podľa ktorej je potrebné posilniť podporu Ukrajiny a investovať do obrany Európy. „EÚ zohráva významnú úlohu a podporíme iniciatívy, ako je (poľská iniciatíva) Eastern Border Shield,“ uzavrela Kallasová.
K incidentu sa na X vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej išlo o „bezohľadné a bezprecedentné narušenie poľského a európskeho vzdušného priestoru“.
Predseda Európskej rady António Costa tvrdí, že udalosti z noci sú „jasným pripomenutím, že bezpečnosť jedného je bezpečnosťou všetkých“.
„Pokračujúca agresia Ruska voči Ukrajine a bezohľadné narúšanie vzdušného priestoru členských štátov EÚ predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť všetkých Európanov a pre kritickú infraštruktúru na našom kontinente,“ napísal na X.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne.
Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.
