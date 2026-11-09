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Kallasová nevidí zo strany Ruska ochotu rokovať o ukončení vojny

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Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot (vpravo) a šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová si podávajú ruky počas prvého dňa dvojdňového zasadania ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G7 v Paríži v pondelok 9. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Kallasová tiež očakáva, že niektoré európske krajiny v najbližších dňoch vyjadria svoje podozrenia v súvislosti so sériou falošných bombových hrozieb v rámci Únie.

Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že vidí len málo prejavov dobrej vôle zo strany Ruska rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Moskva podľa nej už v minulosti uzavrela viaceré dohody, ktoré tvoria základ európskej bezpečnosti, no nedodržala ich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

V rozhovore pre Reuters, ktorý poskytla v rámci stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín G7 v Paríži, Kallasová tiež uviedla, že akékoľvek budúce diskusie o európskej bezpečnosti by mala viesť Európska únia v súlade so svojimi zmluvami a inštitucionálnymi štruktúrami, a nie prostredníctvom osobitných rokovacích formátov.

„Pokiaľ ide o otázky európskej bezpečnosti, Európska únia má stanovené veľmi jasné pravidlá. Máme zmluvy,“ dodala.

Kallasová tiež očakáva, že niektoré európske krajiny v najbližších dňoch vyjadria svoje podozrenia v súvislosti so sériou falošných bombových hrozieb v rámci Únie.
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