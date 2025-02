Kallasová: Nezávislosť a územná celistvosť Ukrajiny je bezpodmienečná

Brusel 13. februára (TASR) - Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová po spoločnom rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín tzv. Weimarského trojuholníka teda Francúzska, Nemecka a Poľska, vyhlásila, že nezávislosť a územná celistvosť Ukrajiny je bezpodmienečná a Európa musí hrať kľúčovú úlohu pri budúcich rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. K rokovaniam sa v stredu pridali aj Británia, Španielsko a Taliansko. TASR o tom informuje podľa príspevku Kallasovej na sociálnej sieti X.



V spoločnom vyhlásení šéfovia diplomacií EÚ a šiestich európskych štátov uviedli, že ich "spoločným cieľom je podporovať Ukrajinu až do uzavretia spravodlivého, komplexného a trvalého mieru" a "tešia sa že spolu s americkými spojencami prerokujú cestu vpred."



Predstavitelia ďalej vyhlásili, že spoločným cieľom by malo byť "dostať Ukrajinu do pozície sily" a garantovať jej silné bezpečnostné záruky. Zdôraznili tiež, že Ukrajina a Európa musia byť súčasťou všetkých budúcich mierových rokovaní.



Vyhlásenie šéfovia diplomacií vydali niekoľko hodín po telefonáte medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, počas ktorého sa obaja lídri zhodli na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Minister obrany USA Pete Hegseth zároveň v stredu vyhlásil, že opätovné získanie strateného ukrajinského nie je reálne.