Kallasová o možnom vyslaní vojakov: Musíme diskutovať o možnostiach

Tallinn 29. februára (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová vo štvrtok uviedla, že otvorené sú "všetky možnosti", ako pomôcť Ukrajine poraziť ruského prezidenta Vladimira Putina. Pred niekoľkými dňami totiž francúzsky prezident Emmanuel Macron nevylúčil ani možné vyslanie príslušníkov západných pozemných síl na Ukrajinu. TASR správu prevzala z týždenníka Politico.



Západní spojenci okamžite na Macronov výrok zareagovali a vylúčili vyslanie vojakov. Kallasová však povedala, že lídri musia za zatvorenými dverami diskutovať o všetkých možnostiach, vrátane toho, čo ešte možno urobiť v rámci pomoci pre Ukrajinu.



"Vysielame do Ruska signály, že viaceré možnosti nevylučujeme. Pretože všetky krajiny pochopili, že musíme urobiť všetko pre to, aby Ukrajina vyhrala a Rusko túto vojnu prehralo," skonštatovala.



V pondelok sa v Paríži lídri približne 20 európskych krajín stretli na konferencii rokovali o ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Macron v jej závere povedal, že je potrebné spraviť všetko pre porážku Ruska, pričom nevylúčil žiaden z možných scenárov vrátane hypotetického nasadenia západných pozemných jednotiek na Ukrajine.



Litovský minister obrany Arvydas Anušauskas v utorok uviedol, že Litva nie je v zásade proti myšlienke vyslať západných vojakov na Ukrajinu. Podľa neho by sa však nikdy nezapojili do bojových operácií proti ruským silám.



Kremeľ vo svojej reakcii varoval, že v prípade nasadenie západných vojakov na Ukrajine by bola konfrontácia medzi Ruskom a NATO neodvrátiteľná.