Kallasová o Orbánovom vete:Pred voľbami sa ľudia nesprávajú racionálne
Autor TASR
Brusel 19. marca (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vo štvrtok pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli kritizovala veto maďarského premiéra Viktora Orbána na 90-miliardovú pôžičku EÚ pre Ukrajinu. Ľudia sa podľa nej pred voľbami nesprávajú racionálne s odkazom parlamentné voľby v Maďarsku 12. apríla, kde predvolebná kampaň vstupuje do záverečných fáz. TASR o tom informuje podľa televízie Euronews a agentúry AFP.
„Myslím si, že v predvolebnom období ľudia nie sú až takí racionálni,“ uviedla. Maďarsko pôžičku blokuje pre spory o dodávky ropy cez ropovod Družba. Orbán pred príchodom na summit uviedol, že na svojom vete trvá.
Kallasová zdôraznila, že nie je „príliš optimistická“, pokiaľ ide o stiahnutie veta počas zasadnutia Európskej rady. Existujú podľa nej „alternatívy“ v prípade, že by sa úver nepodarilo zrealizovať a vyzvala lídrov, aby preukázali „politickú odvahu“ potrebnú na prekonanie tejto patovej situácie skôr, ako Kyjevu začiatkom mája dôjdu finančné prostriedky.
„Je naozaj načase prejaviť našu podporu Ukrajine, pretože vojna na Blízkom východe súvisí s vojnou na Ukrajine,“ povedala. „Rusko, žiaľ, z vojny na Blízkom východe ťaží. Preto je ukončenie tejto vojny (v Iráne) rovnako dôležité ako nájdenie riešenia pre Ukrajinu, ktoré nebude spočívať v úplnej kapitulácii pred Ruskom,“ zdôraznila.
Kallasová sa vyjadrila aj k situácii na Blízkom východe. Spojené štáty a Izrael podľa nej nedokázali odôvodniť použitie sily proti Iránu a členské štáty EÚ nechcú byť súčasťou tejto vojny. EÚ preto vytvorí vojenskú misiu na otvorenie Hormuzského prielivu.
