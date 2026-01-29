< sekcia Zahraničie
Kallasová očakáva označenie Revolučných gárd za teroristickú skupinu
Autor TASR
Brusel 29. januára (TASR) - Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová očakáva, že ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa vo štvrtok dohodnú na zaradení iránskych Revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ak konáte ako terorista, malo by sa s vami tiež zaobchádzať ako s teroristami,“ povedala Kallasová pred stretnutím šéfov diplomacií v Bruseli.
Konštatovala, že tento krok stavia Revolučné gardy na rovnakú úroveň ako džihádistické skupiny, ako sú al-Káida a Islamský štát. Podľa odhadu šéfky diplomacie EÚ zostanú diplomatické kanály s Iránom otvorené aj po prípadnom zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristických skupín.
Agentúra DPA informuje, že ministri zahraničných vecí budú na štvrtkovom stretnutí diskutovať o sankciách voči islamskej republike v reakcii na zásahy iránskych bezpečnostných zložiek počas masových protestov.
Očakáva sa, že ministri sa dohodnú na zákaze cestovania a zmrazení majetku iránskych predstaviteľov, ktorým je pripisovaná zodpovednosť za zásahy proti protestujúcim. Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA zahynulo pri protestoch v Iráne od konca decembra najmenej 6200 ľudí.
V reakcii na toto násilie vyzvali poslanci Európskeho parlamentu či taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani na označenie iránskych Revolučných gárd za teroristickú organizáciu. Elyzejský palác v stredu oznámil, že podporí ich zaradenie na európsky zoznam teroristických organizácií.
Tento krok by bol podľa DPA do značnej miery vnímaný len ako symbolický. EÚ už uvalila sankcie na Revolučné gardy za porušovanie ľudských práv. Označenie za teroristickú organizáciu si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členov európskeho spoločenstva.
Revolučné gardy sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda s úlohou zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po Iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú v Austrálii, Kanade alebo Spojených štátoch.
