Kallasová odmietla kritiku Borrella, poukázala na pomoc pre Gazu
EÚ a Izrael sa 10. júla dohodli na viacerých opatreniach na zlepšenie humanitárnej situácie v Pásme Gazy.
Autor TASR
Štrasburg 11. septembra (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu v Štrasburgu ostro reagovala na kritiku svojho predchodcu Josepa Borrella. Dlhodobo viní Európsku komisiu (EK) z vlažného postoja proti Izraelu a neschopnosti pri riešení krízy v Pásme Gazy. Informuje o tom TASR podľa správy magazínu Politico.
„Dosiahla som viac v rokovaniach s Izraelom, než kedy dosiahol (môj) predchodca (Borrell),“ vyhlásila Kallasová pre španielske médiá s tým, že práve za jej pôsobenia sa podarilo zabezpečiť dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.
EÚ a Izrael sa 10. júla dohodli na viacerých opatreniach na zlepšenie humanitárnej situácie v Pásme Gazy. Kallasová viackrát poznamenala, že situácia sa odvtedy čiastočne zlepšila, no podľa jej slov Izrael musí urobiť ešte viac.
Španiel Borrell počas svojho mandátu patril medzi najhlasnejších kritikov izraelských vojenských operácií a neúspešne presadzoval prerušenie politického dialógu medzi EÚ a Tel Avivom, pripomína Politico. Po odchode z funkcie vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci v novembri 2024 opakovane obviňuje únijné inštitúcie z pasivity a zlyhania pri riešení vojnových zločinov.
Kallasová priznala, že aj podľa nej sú doterajšie opatrenia EÚ proti Izraelu „nedostatočné“ a situáciu v palestínskej enkláve označila za katastrofickú. Poznamenala, že tvrdšie kroky nie sú možné bez politického konsenzu medzi členskými štátmi, ktorý podľa nej v súčasnosti neexistuje.
Šéfka únijnej diplomacie obhajovala svoj prístup ku vojne a povedala, že „tvrdá rétorika“ Španielska doteraz nedokázala zastaviť krviprelievanie v Pásme Gazy ani presvedčiť členské štáty EÚ, aby prijali návrhy EK.
