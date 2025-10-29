< sekcia Zahraničie
Kallasová odsúdila násilie Síl rýchlej podpory v Sudáne
RSF v októbri obsadili mesto al-Fašír po 18-mesačnom obliehaní, pričom so sudánskou armádou bojujú už od apríla 2023.
Autor TASR
Brusel 29. októbra (TASR) - Európska únia v stredu odsúdila „brutalitu“ sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF), ktoré nedávno obsadili strategické mesto al-Fašír na západe regiónu Dárfúr. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vyhlásenie prišlo v čase, keď sa objavili správy o „masových zverstvách“ v tejto oblasti a zabití piatich dobrovoľníkov Červeného polmesiaca v provincii Severný Kordofán. „Útoky na civilistov na základe ich etnickej príslušnosti podčiarkujú brutalitu Síl rýchlej podpory,“ uvádza sa vo vyhlásení šéfky únijnej diplomacie Kaje Kallasovej, ku ktorému sa pripojila aj eurokomisárka pre rovnosť Hadja Lahbibová.
„Sily rýchlej podpory nesú zodpovednosť za ochranu civilistov v oblastiach, ktoré spravujú, a tiež za humanitárnych pracovníkov, miestnych záchranárov a novinárov,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Humanitárne organizácie musia okamžite dostať bezpečný a neobmedzený prístup ku všetkým, ktorí to potrebujú. Civilistom, ktorí chcú mesto opustiť, to musí byť umožnené bezpečným spôsobom,“ upresňuje vyhlásenie.
Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca oznámila, že v pondelok zahynulo v oblasti Severný Kordofán v meste Bara päť sudánskych dobrovoľníkov Červeného polmesiaca. Po sobotnom prevzatí kontroly nad mestom silami RSF sú ďalšie tri osoby nezvestné.
