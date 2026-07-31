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Kallasová: Odzbrojenie Hamasu by bolo konštruktívnym krokom k mieru
Kallasová pripomenula, že EÚ je najväčším humanitárnym darcom pre Pásmo Gazy.
Autor TASR
Brusel 31. júla (TASR) - Plán na odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy by bol v prípade jeho naplnenia „krokom smerom k mieru“, uviedla v piatok šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Reagovala na dohodu oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informuje TASR.
„Sme pripravení podporiť ďalšie kroky... Naše dve misie EÚ priamo na mieste zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore úsilia o budovanie palestínskeho štátu,“ napísala na sociálnej sieti X. Uviedla, že pre úspech dohody musí do seba zapadnúť množstvo faktorov a bude to tiež závisieť od plného dodržiavania záväzkov všetkými zúčastnenými stranami.
Kallasová pripomenula, že EÚ je najväčším humanitárnym darcom pre Pásmo Gazy. V júli Brusel prisľúbil 900 miliónov eur na projekty pomoci, ktoré majú prispieť k obnove územia po vojne medzi Hamasom a Izraelom.
Vyjadrenie šéfky diplomacie EÚ nasledovalo po tom, čo americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Rada mieru dosiahla „historickú“ dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gazy.
Rada mieru následne zverejnila plné znenie dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Dokument stanovuje postup v niekoľkých fázach, ktorého cieľom je ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad územím Národnému výboru pre správu Gazy.
Podľa agentúr AP a AFP Hamas s dohodou súhlasil. V piatkovom vyhlásení však zdôraznil, že pred odzbrojením musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy.
Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok označil dohodu o Pásme Gazy za neakceptovateľnú.
„Sme pripravení podporiť ďalšie kroky... Naše dve misie EÚ priamo na mieste zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore úsilia o budovanie palestínskeho štátu,“ napísala na sociálnej sieti X. Uviedla, že pre úspech dohody musí do seba zapadnúť množstvo faktorov a bude to tiež závisieť od plného dodržiavania záväzkov všetkými zúčastnenými stranami.
Kallasová pripomenula, že EÚ je najväčším humanitárnym darcom pre Pásmo Gazy. V júli Brusel prisľúbil 900 miliónov eur na projekty pomoci, ktoré majú prispieť k obnove územia po vojne medzi Hamasom a Izraelom.
Vyjadrenie šéfky diplomacie EÚ nasledovalo po tom, čo americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Rada mieru dosiahla „historickú“ dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gazy.
Rada mieru následne zverejnila plné znenie dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Dokument stanovuje postup v niekoľkých fázach, ktorého cieľom je ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad územím Národnému výboru pre správu Gazy.
Podľa agentúr AP a AFP Hamas s dohodou súhlasil. V piatkovom vyhlásení však zdôraznil, že pred odzbrojením musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy.
Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok označil dohodu o Pásme Gazy za neakceptovateľnú.