Kallasová: Otvorenie priechodu Rafah bude pre Palestínčanov prospešné
Hraničný priechod Rafah bol oficiálne otvorený pre peších Palestínčanov v pondelok.
Autor TASR
Brusel 2. februára (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v pondelok privítala opätovné otvorenie hraničného priechodu Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom. V príspevku na platforme X to označila za „konkrétny a pozitívny krok v rámci mierového plánu“, ktorý obyvateľom palestínskej enklávy pomôže. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Civilná misia EÚ je na mieste, aby monitorovala prevádzku hraničného priechodu a podporovala palestínskych pohraničných strážcov,“ potvrdila Kallasová.
„Pre chorých a zranených v Pásme Gazy je opätovné otvorenie priechodu záchranou. Umožní to rodinám, aby sa po príliš dlhom odlúčení opäť zjednotili,“ uviedla v príspevku.
„Takéto praktické kroky pomáhajú posunúť mierový plán vpred a musia pokračovať. Zároveň Gaza naďalej naliehavo potrebuje pomoc. Jej obnova bude závisieť od demilitarizácie Hamasu,“ dodala Kallasová.
Hraničný priechod Rafah bol oficiálne otvorený pre peších Palestínčanov v pondelok. Pre nákladné vozidlá s humanitárnou pomocou zatiaľ nie je otvorený.
