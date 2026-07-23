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Kallasová označila útoky húsíov za neprijateľné
Zdôraznila, že plavba musí zostať neobmedzená v Hormuzskom prielive aj v Červenom mori.
Autor TASR
Brusel 23. júla (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok vyzvala jemenských povstalcov húsíov, aby okamžite ukončili útoky na lodnú dopravu v Červenom mori. Reagovala tak na ich útok na saudskoarabský ropný tanker, informuje TASR podľa vyhlásenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).
„Útok na ropný tanker v Červenom mori je neprijateľný, nezákonný a ďalej zvyšuje napätie v už aj tak nestabilnej situácii v regióne,“ poznamenala Kallasová.
Zdôraznila, že plavba musí zostať neobmedzená v Hormuzskom prielive aj v Červenom mori. „Húsíovia musia okamžite ukončiť všetky kroky, ktoré ohrozujú medzinárodnú lodnú dopravu a životy námorníkov. Musia dodržiavať medzinárodné právo vrátane Dohovoru OSN o morskom práve“ a príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, vyhlásila Kallasová.
Pripomenula tiež, že námorná operácia Európskej únie ASPIDES naďalej plní svoju obrannú misiu zameranú na ochranu slobody plavby v Červenom mori a priľahlých medzinárodných vodách.
Húsíovia sa v stredu prihlásili k útokom na tankery v Červenom mori, dôležitej námornej trase. Zdroj z Rijádu, ktorý citovala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA, následne potvrdil, že zasiahnuté bolo aj plavidlo Encelia patriace saudskoarabskej spoločnosti. Útok údajne spôsobil požiar na prove lode, no všetci členovia posádky sú podľa zdroja v poriadku.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
„Útok na ropný tanker v Červenom mori je neprijateľný, nezákonný a ďalej zvyšuje napätie v už aj tak nestabilnej situácii v regióne,“ poznamenala Kallasová.
Zdôraznila, že plavba musí zostať neobmedzená v Hormuzskom prielive aj v Červenom mori. „Húsíovia musia okamžite ukončiť všetky kroky, ktoré ohrozujú medzinárodnú lodnú dopravu a životy námorníkov. Musia dodržiavať medzinárodné právo vrátane Dohovoru OSN o morskom práve“ a príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, vyhlásila Kallasová.
Pripomenula tiež, že námorná operácia Európskej únie ASPIDES naďalej plní svoju obrannú misiu zameranú na ochranu slobody plavby v Červenom mori a priľahlých medzinárodných vodách.
Húsíovia sa v stredu prihlásili k útokom na tankery v Červenom mori, dôležitej námornej trase. Zdroj z Rijádu, ktorý citovala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA, následne potvrdil, že zasiahnuté bolo aj plavidlo Encelia patriace saudskoarabskej spoločnosti. Útok údajne spôsobil požiar na prove lode, no všetci členovia posádky sú podľa zdroja v poriadku.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.