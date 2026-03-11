< sekcia Zahraničie
Kallasová oznámila sankcie EÚ proti Iránu za porušovanie ľudských práv
Irán je od konca februára cieľom pokračujúcich amerických a izraelských útokov, na ktoré reaguje odvetnými údermi na Izrael a štáty v Perzskom zálive.
Autor TASR
Brusel 11. marca (TASR) - Veľvyslanci členských štátov EÚ v stredu schválili nové sankcie proti Iránu. Týkajú sa 19 predstaviteľov tamojšieho režimu a subjektov zodpovedných za závažné porušovanie ľudských práv, oznámila šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Tento krok podľa nej vysiela Teheránu odkaz, že svoju budúcnosť nemôže postaviť na represiách, informuje TASR.
„EÚ naďalej vyvodzuje zodpovednosť voči Iránu,“ uviedla Kallasová na sieti X. „Vzhľadom na pokračujúcu vojnu v Iráne bude EÚ chrániť svoje záujmy a stíhať osoby zodpovedné za domáce represie,“ dodala.
Islamskom republikou na prelome tohto roka otriasli demonštrácie, ktoré vypukli v hlavnom meste Teherán pre prudko sa zhoršujúcu ekonomickú situáciu. Zhromaždenia postupne prerástli do rozsiahlych protivládnych protestov, ktoré sa rozšírili po celej krajine.
Bezpečnostné zložky najnovšie protesty, ktoré boli najväčšie od tých v rokoch 2022 a 2023, násilne potlačili, pričom podľa ľudskoprávnych organizácií prišlo o život viac ako 7000 ľudí.
Iránska vláda pripúšťa, že zahynulo 3000 osôb, násilnosti však označuje ako „teroristické činy“ podporované Spojenými štátmi a Izraelom.
Irán je od konca februára cieľom pokračujúcich amerických a izraelských útokov, na ktoré reaguje odvetnými údermi na Izrael a štáty v Perzskom zálive. Vojna na Blízkom východe pripravila o život stovky ľudí, zapríčinila vysídlenie státisícov obyvateľov a viedla k prudkému nárastu cien ropy.
