Kallasová po útoku na Kyjev tvrdí, že Moskva blokuje mierové úsilie

Brusel 24. apríla (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok uviedla, že nočný ruský útok na ukrajinskú metropolu Kyjev ukazuje, že Moskva blokuje mierové úsilie. Rusko medzičasom vyhlásilo, že jeho sily sa zamerali na ukrajinský obranný priemysel vrátane závodov na výrobu „raketového paliva a strelného prachu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Zatiaľ čo tvrdí, že usiluje o mier, Rusko podniklo smrtiaci letecký útok na Kyjev. Toto nie je snaha o mier, je to jeho výsmech,“ napísala Kallasová na sieti X. Predstaviteľka EÚ dodala, že skutočnou prekážkou nie je Ukrajina, ale Rusko, ktorého vojnové ciele sa podľa nej nezmenili.



Útok na ukrajinskú metropolu sa odohral približne o 01.00 h miestneho času (00.00 h SELČ). Ďalšie explózie bolo v Kyjeve počuť aj približne o tri hodiny neskôr. V meste vznikli požiare, ktoré zasiahli obytné aj kancelárske budovy. Šéf vojenskej správy Kyjeva Tymur Tkačenko útok opísal ako „ruský mier v celej jeho kráse“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ruší časť svojho programu na návšteve Juhoafrickej republiky (JAR) a po stretnutí s tamojšou hlavou štátu sa vráti na Ukrajinu.



Rusko sa medzičasom vyjadrilo k nočným útokom, počas ktorých ukrajinské letectvo zaznamenalo 215 nepriateľských objektov vrátane balistických a riadených striel vypálených na Ukrajinu. Z toho 112 sa podarilo zostreliť.



„Ruské ozbrojené sily počas noci uskutočnili masívny útok so zbraňami dlhého dosahu zo vzduchu, zo zeme a z mora, ako aj dronmi, na ukrajinský letecký, kozmický, strojársky a obrnený priemysel,“ vyhlásil ruský rezort obrany na platforme Telegram. Dodal, že ciele útoku boli dosiahnuté.



Rusko masívny útok podniklo približne v čase, keď americký prezident Donald Trump vyjadril domnienku, že sa s Ruskom dohodol na ukončení vojny na Ukrajine, ale že sa ešte treba dohodnúť so Zelenským.