Kallasová: Pokiaľ USA nebudú ochotné podporovať Ukrajinu, urobí to EÚ

Brusel 9. januára (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová dúfa, že Spojené štáty budú podporovať Ukrajinu aj po nástupe novozvoleného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa do úradu. Zároveň však ozrejmila, že pokiaľ sa tak nestane, Európska únia je pripravená prevziať iniciatívu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Som si naozaj istá, že všetci ostatní členovia (EÚ), a dúfam, že aj Spojené štáty, sú pripravení pokračovať v podpore Ukrajiny," povedala Kallasová pred príchodom na rokovania Kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny na americkej základni Ramstein v Nemecku. "Európska únia je tiež pripravená prevziať toto vedenie, ak to Spojené štáty nebudú chcieť urobiť," vyhlásila.



V rozhovore s novinármi Kallasová zdôraznila, že v tejto fáze "by sme nemali špekulovať o budúcej podpore USA". Pripomenula tiež, že Spojené štáty majú v Európe svoje záujmy a že medzi ne nepatrí to, "aby sa Rusko stalo najväčšou silou na svete", píše AFP.



"Takže som si istá, že (keď) sa toto vedenie ujme funkcie, uvidí aj širší obraz," dodala.