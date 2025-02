Kallasová: Potrebujeme Ameriku a Amerika potrebuje nás

Brusel 3. februára (TASR) - Potrebujeme Ameriku a Amerika potrebuje nás, vyhlásila v pondelok šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová s tým, že v obchodných vojnách "niet víťazov", informuje TASR.



Pred stretnutím lídrov Európskej únie, britského premiéra Keira Starmera a šéfa NATO Marka Rutteho v Bruseli o európskej obrane to uviedla na margo vyjadrení amerického prezidenta Donald Trumpa, že jeho vláda zavedie clá na tovar dovážaný z EÚ "čoskoro".



Obchodné vojny označil za "zbytočné a hlúpe" aj poľský premiér Donald Tusk, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa vyhli týmto úplne zbytočným a hlúpym colným múrom alebo obchodným vojnám," vyhlásil Tusk.



Kallasová je presvedčená, že užšia spolupráca s NATO a posilnenie vzťahov s Britániou a USA sú pre euroblok veľmi dôležité. V súvislosti s pokračujúcou ruskou vojnou na Ukrajine musí podľa nej z hľadiska posilnenia európskej obrany urobiť EÚ viac. "Bude si to však vyžadovať ťažké rozhodnutia od rozličných členských krajín," dodala.