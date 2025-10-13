< sekcia Zahraničie
Kallasová prišla do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej pomoci
Autor TASR
Kyjev 13. októbra (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok ráno pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny. Informovala o tom na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Dnes som v Kyjeve na rokovaniach o finančnej a vojenskej podpore, o bezpečnosti ukrajinského energetického sektora a o zodpovednosti Ruska za jeho vojnové zločiny,“ uviedla Kallasová.
Zdôraznila, že Ukrajinci podľa nej inšpirujú svet svojou odvahou v boji proti ruskej invázii, ktorá sa začala vo februári 2022. „Ich odolnosť si vyžaduje našu plnú podporu,“ poznamenala.
Návšteva prichádza v čase, keď Rusko s blížiacou sa zimou eskalovalo útoky na ukrajinskú energetickú sieť. Napríklad piatkový úder spôsobil rozsiahle výpadky elektriny v Kyjeve a viacerých oblastiach po celej krajine.
