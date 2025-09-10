< sekcia Zahraničie
Kallasová:Putin chce narušením poľského priestoru otestovať jednotu EÚ
K incidentu nad Poľskom došlo, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu.
Autor TASR
Štrasburg 10. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa narušením poľského vzdušného priestoru snaží otestovať jednotu Západu, uviedla to v stredu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Chce nás otestovať, zistiť, ako ďaleko môže zájsť. Zakaždým je ešte smelší, pretože si to môže dovoliť, keďže naša reakcia nebola dostatočne silná... Myslím si, že je to odkaz, ktorým sa snaží otestovať našu jednotu,“ povedala Kallasová novinárom.
Šéfka diplomacie EÚ na platforme X predtým napísala, že narušenie poľského vzdušného priestoru Ruskom bolo zrejme úmyselné. Incident, pri ktorom NATO vyslalo stíhačky, aby pomohli zostreliť drony považuje za „zlomový bod“, ktorý by mal EÚ podnietiť na sprísnenie pripravovaných sankcií proti Rusku.
Rýchla reakcia na narušenie poľského vzdušného priestoru podľa nej ukázala, že európska obrana fungovala, ale je potrebné urobiť viac. Dodala, že zvažuje, či zvolá rokovania s ministrami obrany a zahraničných vecí členských štátov, aby diskutovali o ďalších krokoch.
Podľa nemeckého ministra obrany boli drony v poľskom vzdušnom priestore „jasne nasmerované na túto trasu“. Boris Pistorius dodal, že na to, aby drony dosiahli územie Ukrajiny, nemuseli letieť ponad Poľsko.
„Neexistuje absolútne žiadny dôvod domnievať sa, že išlo o chybu v korekcii kurzu alebo niečo podobné,“ povedal v nemeckom parlamente. Podľa neho je možné, že drony boli vypustené z územia Bieloruska.
Nemecký minister označil incident za ďalší dôkaz pretrvávajúcej hrozby provokácií ruských síl v baltskom vzdušnom priestore a v strednej Európe. Dodal, že Nemecko sa pripravuje na odrazenie týchto hrozieb.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.
Spojenci v NATO vyjadrili Poľsku solidaritu a odsúdili „bezohľadné správanie sa Ruska“, vyhlásil v stredu na brífingu generálny tajomník NATO Mark Rutte.
K incidentu nad Poľskom došlo, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré je vzdialené menej ako dve hodiny jazdy autom od poľských hraníc.
Ruská armáda sa následne k situácii vyjadrila a odmietla tvrdenia, že cielila na poľské objekty. Ruské ministerstvo obrany dodalo, že je pripravené viesť rozhovory na túto tému s poľským ministerstvom obrany.
