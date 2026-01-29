Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kallasová: Región Blízkeho východu nepotrebuje novú vojnu

Predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová odpovedá na otázky novinárov počas príchodu na zasadnutie ministrov zahraničných vecí EÚ v budove Európskej rady v Bruseli vo štvrtok 29. januára 2026. Foto: TASR/AP

Oznámila tiež, že Európska únia pre riziko prania špinavých peňazí zaradila Rusko na čiernu listinu.

Autor TASR
Brusel 29. januára (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vo štvrtok na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci vystríhala Spojené štáty pred rozpútaním novej vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Pokiaľ ide o útoky, myslím si, že región nepotrebuje novú vojnu,“ odpovedala Kallasová na novinársku otázku o možnom údere Spojených štátov na Irán.

Oznámila tiež, že Európska únia pre riziko prania špinavých peňazí zaradila Rusko na čiernu listinu. „Spomalí to a zvýši to náklady na transakcie s ruskými bankami,“ konštatovala.

Ministri zahraničných vecí EÚ tiež schválili nové sankcie proti povstalcom zo Síl rýchlej podpory (RSF) v Sudáne, aj proti predstaviteľom pravidelnej armády. Kallasová uznala, že hoci takéto opatrenia vojnu v Sudáne neukončia, zvýšia náklady pre tých, ktorí sú za ňu zodpovední.
