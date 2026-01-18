< sekcia Zahraničie
Kallasová: Rozpory medzi spojencami prospievajú Číne a Rusku
Brusel/Amsterdam 17. januára (TASR) - Clá uvalené Spojenými štátmi na európskych spojencov v súvislosti so snahou Washingtonu získať Grónsko oslabujú prosperitu na oboch stranách Atlantiku a nahrávajú Číne a Rusku. Uviedla to v sobotu šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
"Čína a Rusko musia mať veľký deň. Práve oni majú prospech z rozporov medzi spojencami," napísala Kallasová na sociálnej sieti v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uvalí clá na spojencov nesúhlasiacich s jeho požiadavou, aby USA získali Grónsko.
Kallasová doplnila, že ak je ohrozená bezpečnosť Grónska, ako to tvrdí Washington, potom je túto otázku možné riešiť v rámci NATO.
Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ v sobotu neskoro večer oznámilo, že veľvyslanci 27 členských krajín EÚ sa zídu v nedeľu popoludní na mimoriadnom zasadnutí v súvislosti s vyhlásením Trumpa. Podľa diplomatov Únie by sa stretnutie malo začať o 17.00 h.
Predstavitelia európskych krajín v sobotu odmietli vyhrážky Trumpa zavedením ciel voči ôsmim európskym krajinám, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Európska únia podľa predsedu Európskej rady Antónia Costu na ne dôrazne odpovie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ich označil za neakceptovateľné, britský premiér Keir Starmer za „úplne scenstné“.
Trump v sobotu v rozsiahlom príspevku na svojej platforme Truth Social oznámil, že na osem európskych krajín uvalí od 1. februára spočiatku desaťpercentné clá, ktoré sa od 1. júna zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo chce uvaliť na všetok tovar prichádzajúci do Spojených štátov z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska.