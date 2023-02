Kallasová: Rusko musí byť po vojne súdené za vojnové zločiny

Mníchov 19. februára (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová v nedeľu povedala, že keď sa skončí vojna na Ukrajine, musí byť Rusko súdené za vojnové zločiny a napadnutie svojho suseda, ak chce mať vôbec šancu na nadviazanie normálnych vzťahov so Západom. Kallasová sa takto vyjadrila v rozhovore, ktorý poskytla agentúre AP na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



Kallasová, ktorej krajina je v prepočte na obyvateľa najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Ukrajine, povedala, že táto vojna sa nemôže skončiť mierovou dohodou, ktorá by Ukrajinu územne rozdelila a Moskvu nebrala na zodpovednosť.



Kallasová vyjadrila presvedčenie, že s Ruskom ako "vyvrheľom", ktorý sa nevzdal svojich imperialistických cieľov, nie je možné udržiavať vzťahy, ako keby sa nič nestalo. "Ak sa z tohto nepoučíme a nebudeme stíhať zločiny agresie, tak k vojnovým zločinom bude ďalej dochádzať," uviedla v tejto súvislosti.



Kallasová sa takto vyjadrila deň po tom, ako americká viceprezidentka Kamala Harrisová na mníchovskej konferencii obvinila Rusko z páchania zločinov proti ľudskosti na Ukrajine a uviedla, že je potrebné, aby za tieto činy nieslo zodpovednosť. Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov následne obvinenia odmietol a označil za "pokus démonizovať Rusko".



Kallasová teraz taktiež podotkla, že zatiaľ čo nacistické zločiny spáchané v druhej svetovej vojne boli stíhané v rámci norimberských procesov, tak po studenej vojne nebol zriadený žiaden tribunál na stíhanie zločinov Sovietskeho zväzu, zahŕňajúcich aj masové deportácie Estóncov, Lotyšov a Litovčanov počas okupácie.



Tentoraz však podľa jej slov musí byť vyvodená zodpovednosť voči Rusku. "Musí byť vyvodená zodpovednosť, (predtým) než budeme môcť hovoriť o našich vzťahoch s Ruskom," povedala. Mierová dohoda, ktorá by Rusku postúpila ukrajinské územie, by podľa slov estónskej premiérky svetu signalizovala, že "agresia sa vypláca".