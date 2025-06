Kallasová: Rusko nemá šancu, ak NATO bude držať spolu

Štrasburg 18. júna (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu vyhlásila, že Rusko „nemá šancu“ proti NATO, ale Aliancia musí „držať spolu“ tvárou v tvár agresívnej Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kallasová pred blížiacim sa summitom NATO, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň v Haagu, varovala, že zvýšenie výdavkov na obranu nestačí na odstrašenie Kremľa.



„Rusko dnes nemá šancu proti NATO a EÚ. Ale musíme držať spolu,“ povedala šéfka zahraničnej politiky EÚ v Štrasburgu. „Keď sa lídri NATO budúci týždeň stretnú, udržanie jednoty v Aliancii bude rovnako dôležité ako zvýšenie výdavkov na obranu,“ dodala Kallasová.



AFP objasňuje, že lídri členských štátov NATO na nadchádzajúcom summite pravdepodobne schvália výrazné zvýšenie vojenských rozpočtov. Na summite v Haagu chce generálny tajomník NATO Mark Rutte presvedčiť hlavy štátov a vlád, aby sa zaviazali vynakladať v budúcnosti na obranu najmenej 3,5 percenta HDP a ďalšie 1,5 percenta HDP dávali na výdavky v súvisiacich oblastiach. Tým by viac ako zdvojnásobili súčasný cieľ výdavkov predstavujúci dve percentá HDP. Rutte však zatiaľ nepredostrel nijaký časový plán takého to zvyšovania cieľov.



Alianciou, ktorej členmi je 23 z 27 členských štátov EÚ, otriasajú otázky týkajúce sa spoľahlivosti Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa a záväzku Washingtonu k obrane Európy.



Lídrom skupiny G7 sa v utorok na summite v Kanade po predčasnom odchode Trumpa nepodarilo dosiahnuť spoločné odsúdenie Ruska za jeho čoraz intenzívnejšie útoky na Ukrajinu. Šéf Bieleho domu sa od návratu do funkcie usiluje ukončiť už viac ako tri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine, a to prostredníctvom rokovaní s Moskvou, konštatuje AFP.



Kallasová v stredu varovala, že posilňovanie ruskej armády predstavuje hrozbu pre Európu a transatlantickú bezpečnosť. „Rusko minulý rok minulo na obranu viac ako EÚ dokopy. Tento rok Rusko vynakladá na obranu viac prostriedkov ako na vlastné zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálnu politiku spolu,“ konštatovala. Podľa jej slov ide o dlhotrvajúci plán na agresiu. „Neutrácate toľko za vojenskú silu, ak ju neplánujete použiť,“ dodala.



Európska únia plánuje výrazne zvýšiť výdavky na obranu a v nasledujúcich rokoch zaistiť 800 miliárd eur vrátane 150 miliárd vo forme pôžičiek na zbrojné projekty a výnimiek z pravidiel bloku o zadlžovaní pre investície do obrany.



Brusel v utorok predstavil návrhy, ktorých cieľom je znížiť byrokraciu a umožniť európskemu obrannému priemyslu posilniť výrobu. „Hlasy v tejto komore len zdôrazňujú, koľko rôznych názorov existuje v Európe. Ale to, čo nás spája, a čo nás musí aj naďalej spájať, je cieľ zachovať bezpečnosť našich občanov,“ uzavrela Kallasová.