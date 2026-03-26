Kallasová: Rusko poskytuje Iránu informácie na zabíjanie Američanov
Autor TASR
Paríž 26. marca (TASR) - Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok obvinila Rusko, že poskytuje spravodajské informácie na podporu Iránu vo vojne na Blízkom východe s cieľom „zabíjať Američanov“. Spojené štáty vyzvala na zvýšenie tlaku na Moskvu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vidíme, že Rusko pomáha Iránu spravodajskými informáciami, aby mohol cieliť na Američanov, zabíjať Američanov. A Rusko teraz tiež podporuje Irán dronmi, aby mohli zaútočiť na susedné krajiny a tiež na americké vojenské základne,“ povedala Kallasová novinárom na stretnutí šéfov diplomacií skupiny G7.
Vojny na Blízkom východe a na Ukrajine sú podľa jej slov do veľkej miery prepojené. „Ak chce Amerika, aby sa vojna na Blízkom východe skončila a aby na ňu Irán prestal útočiť, mala by tiež vyvíjať tlak na Rusko, aby im v tom nebolo schopné pomáhať,“ konštatovala.
Rusko podľa stanice al-Džazíra odmieta tvrdenia, že poskytuje Iránu podporu počas prebiehajúcej vojny. „Médiá šíria toľko lží. Nevšímajte si ich,“ povedal vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Kallasová taktiež vyjadrila obavy z toho, že USA tlačia na Ukrajinu, aby v rámci rokovaní s Ruskom o ukončení vojny ustúpila svoje územie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Reuters zverejnenom v stredu povedal, že Spojené štáty podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk po skončení vojny na Ukrajine odovzdaním celého regiónu Donbas Rusku.
USA sa v súčasnosti sústreďujú na svoj vlastný konflikt s Iránom a prezident Donald Trump preto vyvíja tlak na Ukrajinu v snahe rýchlo ukončiť štvorročnú vojnu, ktorú vyvolala ruská invázia v roku 2022, uviedol Zelenskyj.
„Toto je zjavne zlý prístup. Je to, samozrejme, ruský spôsob vyjednávania, že žiadajú niečo, čo im nikdy nepatrilo, a preto tiež upozorňujeme, že toto je pasca, do ktorej by sme nemali vstúpiť,“ uviedla šéfka únijnej diplomacie.
