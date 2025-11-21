< sekcia Zahraničie
Kallasová: Rusko sa snaží zdržiavať sankcie USA cez mierový plán
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) - Rusko sa snaží využiť mierový plán USA na to, aby zabránilo sankciám z Washingtonu a rokovaniam Európskej Únie o využití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva. V piatok to povedala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes by mali nadobudnúť platnosť sankcie USA voči Rusku. Dúfam, že nedôjde k rozhodnutiu o odložení týchto sankcií, pretože to je presne to, čo Rusko chce,“ povedala Kallasová. „Rusko tiež chce, aby sme odložili diskusie o pôžičkách na reparácie, aby sa zmrazené aktíva nepoužili v prospech Ukrajiny,“ povedala pre novinárov. „Mali by sme byť veľmi neoblomní, aby sme nevošli do týchto dvoch pascí,“ varovala.
„Toto je pre všetkých veľmi nebezpečný moment,“ upozornila podľa agentúry Reuters. „Všetci chceme, aby sa táto vojna skončila, ale záleží na tom, ako sa skončí. Rusko nemá žiadne legálne právo na akékoľvek ústupky zo strany krajiny, ktorú napadlo, a o konečných podmienkach akejkoľvek dohody musí rozhodnúť Ukrajina,“ zhodnotila.
Európski lídri podporili Kyjev a vyhlásili, že krajina musí byť do diania naplno zapojená. Reagovali tak na 28-bodový mierový plán USA vyžadujúci viaceré ústupky od Ukrajiny.
Americký prezident Donald Trump minulý mesiac oznámil uvalenie sankcií na ruských ropných gigantov Lukoil a Rosnefť, ktoré by mali nadobudnúť platnosť v piatok. Šéf Bieleho domu k tomuto kroku pristúpil v snahe vyvinúť tlak na Moskvu.
Návrh USA prišiel zároveň v čase, keď EÚ diskutuje o tom, či použije časť zmrazených aktív ruskej centrálnej banky na financovanie novej pôžičky pre Kyjev vo výške 140 miliárd eur. Návrh blokuje Belgicko pre obavy, že by Rusko mohlo pristúpiť k odvetným právnym krokom. Očakáva sa, že lídri EÚ sa na decembrovom summite pokúsia dosiahnuť dohodu o tom, ako zabezpečiť ďalšie financovania Ukrajiny.
