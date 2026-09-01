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Kallasová: Rusko svojimi hybridnými útokmi neodstraší EÚ
Upozornila tiež, že najväčším nedostatkom Ukrajiny je v súčasnosti protivzdušná obrana.
Autor TASR
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Dublin/Wicklow 1. septembra (TASR) - V írskom Wicklowe južne od Dublinu sa v utorok na neformálnom zasadnutí stretli ministri obrany členských krajín Európskej únie. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pri tejto príležitosti vyzvala spojencov Ukrajiny, aby posilnili jej protivzdušnú obranu. Zároveň deklarovala, že Rusko svojimi hybridnými aktivitami neodstraší európsku dvadsaťsedmičku od podpory Kyjeva. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie RTÉ.
„Rusko útočí na Európu vlnou čoraz intenzívnejších hybridných operácií,“ povedala Kallasová novinárom po stretnutí. „Rusko sa nás snaží odradiť od podpory Ukrajiny. To sa mu však nepodarí,“ zdôraznila.
Upozornila tiež, že najväčším nedostatkom Ukrajiny je v súčasnosti protivzdušná obrana. „Chýbajú im protivzdušné rakety. Vieme, že niektoré krajiny majú protivzdušné strely, ktorých životnosť sa čoskoro skončí, takže by bolo veľmi dobré, keby ich poskytli Ukrajine, aby ich mohla využiť na ochranu svojich obyvateľov,“ povedala.
Ministri sa na utorňajšom stretnutí venovali aj situácii na Blízkom východe. Kallasová zdôraznila, že v Hormuzskom prielive musí byť rešpektovaná sloboda plavby a nemôžu tam byť zavádzané žiadne poplatky za prejazd lodí.
Na utorkovom zasadnutí vo Wicklowe SR zastupoval minister obrany Robert Kaliňák. V utorok večer a v stredu sa tam zídu aj ministri zahraničných vecí členských štátov na neformálnom zasadnutí známom ako Gymnich. Rokovať budú o ruskej agresii proti Ukrajine, možnostiach posilnenia zahraničnej politiky EÚ a situácii na Blízkom východe. Slovensko bude na zasadnutí zastupovať šéf diplomacie Juraj Blanár.
Neformálne stretnutia ministrov sa uskutočňujú pri príležitosti írskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré Dublin prevzal 1. júla.
„Rusko útočí na Európu vlnou čoraz intenzívnejších hybridných operácií,“ povedala Kallasová novinárom po stretnutí. „Rusko sa nás snaží odradiť od podpory Ukrajiny. To sa mu však nepodarí,“ zdôraznila.
Upozornila tiež, že najväčším nedostatkom Ukrajiny je v súčasnosti protivzdušná obrana. „Chýbajú im protivzdušné rakety. Vieme, že niektoré krajiny majú protivzdušné strely, ktorých životnosť sa čoskoro skončí, takže by bolo veľmi dobré, keby ich poskytli Ukrajine, aby ich mohla využiť na ochranu svojich obyvateľov,“ povedala.
Ministri sa na utorňajšom stretnutí venovali aj situácii na Blízkom východe. Kallasová zdôraznila, že v Hormuzskom prielive musí byť rešpektovaná sloboda plavby a nemôžu tam byť zavádzané žiadne poplatky za prejazd lodí.
Na utorkovom zasadnutí vo Wicklowe SR zastupoval minister obrany Robert Kaliňák. V utorok večer a v stredu sa tam zídu aj ministri zahraničných vecí členských štátov na neformálnom zasadnutí známom ako Gymnich. Rokovať budú o ruskej agresii proti Ukrajine, možnostiach posilnenia zahraničnej politiky EÚ a situácii na Blízkom východe. Slovensko bude na zasadnutí zastupovať šéf diplomacie Juraj Blanár.
Neformálne stretnutia ministrov sa uskutočňujú pri príležitosti írskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré Dublin prevzal 1. júla.