Kallasová sa s Rubiom zhodla na potrebe vyvíjať tlak na Rusko

Brusel/Washington 28. januára (TASR) - Nový minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová sa v utorkovom telefonáte zhodli na potrebe vyvíjať "maximálny tlak" na ruského prezidenta Vladimira Putina. Cieľom je prinútiť ho ukončiť vojnu na Ukrajine a "dopracovať sa k spravodlivému a udržateľnému mieru". Agentúru AFP, na ktorú sa odvoláva TASR, o tom v utorok informoval predstaviteľ EÚ.



Kallasová na sociálnej sieti X označila prvý telefonát s Rubiom za dobrý. "Diskutovali sme o globálnych otázkach, v ktorých majú EÚ a USA rovnaké záujmy vrátane ruskej vojny na Ukrajine, škodlivého vplyvu Iránu a výziev, ktoré predstavuje Čína," uviedla. Kallasová zároveň podotkla, že EÚ a USA sú vždy silnejšie, ak držia spolu a povedala, že sa teší na prvé osobné stretnutie.



Novozvolený prezident USA Donald Trump v predvolebnej kampani opakovane kritizoval masívnu vojenskú pomoc Ukrajine, ktorú poskytovala administratíva prezidenta Joea Bidena. Viackrát tiež povedal, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín po zvolení, čo sa mu nepodarilo.



Trump minulú stredu vyzval ruského prezidenta, aby čo najskôr pristúpil na dohodu o ukončení vojny. V opačnom prípade podľa neho USA uvalia "vysoké dane, clá a sankcie" na všetko, čo im a ďalším krajinám Rusko predáva.



Kallasová v rozhovore s Rubiom "zdôraznila rastúce investície Európy do obrany a pripravenosť prevziať väčšiu zodpovednosť v tejto otázke, ako aj dôležitosť diverzifikácie dodávok energie," uviedol zdroj AFP.



Trump začiatkom januára vyzval európske krajiny, aby zvýšili svoje výdavky na obranu až na päť percent HDP. Podľa Kallasovej Trump má v tomto ohľade pravdu a EÚ musí investovať viac do svojej obrany.



Zvýšenie importu amerických energetických surovín do Európy je tiež jednou z Trumpových požiadaviek. V opačnom prípade americký prezident nevylúčil uvalenie ciel na EÚ.