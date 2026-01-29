< sekcia Zahraničie
Kallasová si nevie predstaviť vytvorenie samostatnej európskej armády
V armáde podľa šéfky diplomacie EÚ musí existovať veľmi jasný a zrozumiteľný reťazec velenia, aby bolo v každej situácii zrejmé, kto komu dáva rozkazy.
Autor TASR
Brusel 29. januára (TASR) - Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová si podľa vlastných slov nevie predstaviť vytvorenie európskej armády. Na tento krok EÚ vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR.
„Každá európska krajina má armádu a 23 krajín je zároveň súčasťou štruktúr NATO, takže si neviem predstaviť, že by vytvorili ešte samostatnú európsku armádu. Muselo by ísť o armády, ktoré už existujú. Musíme vidieť, ako to funguje v praxi,“ odpovedala Kallasová na otázku novinára, čo si myslí o myšlienke Zelenského vytvoriť európske ozbrojené sily.
V armáde podľa šéfky diplomacie EÚ musí existovať veľmi jasný a zrozumiteľný reťazec velenia, aby bolo v každej situácii zrejmé, kto komu dáva rozkazy. „Ak vytvoríme paralelné štruktúry, obraz sa tým len rozmaže. V časoch krízy by sa potom rozkazy mohli jednoducho stratiť medzi stoličkami,“ konštatovala Kallasová.
Portál Kyiv Independent minulý týždeň informoval, že Zelenskyj zopakoval svoju výzvu na vytvorenie európskej armády. „Rusko plánuje mať do roku 2030 armádu s počtom dva až 2,5 milióna príslušníkov. Európska armáda, pričom každá krajina si ponechá vlastné suverénne sily, musí byť schopná reagovať a nemala by mať menej ako tri milióny (príslušníkov),“ povedal Zelenskyj novinárom.
Túto myšlienku ukrajinský prezident predstavil ešte minulý rok vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Európske ozbrojené sily by však podľa neho nemali nahradiť Severoatlantickú alianciu, ale vyrovnať príspevok starého kontinentu vo vzťahu k Spojeným štátom. Zároveň vtedy vyjadril presvedčenie, že bez ukrajinskej armády, ktorá za posledné roky získala vo vojne skúsenosti zo skutočného moderného boja, by tá európska nebola schopná zastaviť Rusko.
