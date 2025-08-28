< sekcia Zahraničie
Kallasová si pre útok na Kyjev predvolala veľvyslanca Ruska v Bruseli
Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Lídri viacerých európskych krajín odsúdili vo štvrtok ruský nočný útok na Kyjev, ktorý pripravil o život najmenej 15 ľudí vrátane štyroch detí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z „teroru a barbarstva“. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová si v reakcii na úder, ktorý poškodil aj budovu misie EÚ v Kyjeve, predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K najnovšiemu útoku Ruska sa vyjadrili ďalší európski politici vrátane španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, prezidenta Litvy Gitanasa Nausédu, Lotyšska Edgarsa Rinkévičsa či britského premiéra Keira Starmera.
Agentúra AP informovala, že išlo o prvý rozsiahly a ruský útok na Kyjev za uplynulých niekoľko týždňov a v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží o ukončenie viac než trojročnej vojny. Zároveň ide o jeden z najväčších vzdušných útokov - podľa ukrajinského letectva Rusko vyslalo proti Ukrajine 629 dronov a rakiet vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet.
V ukrajinskej metropole pri úderoch zahynulo 15 osôb. Sú medzi nimi aj štyri deti, najmladšie malo dva roky. Ďalšie desiatky osôb utrpeli zranenia. Okrem toho boli poškodené obytné a ďalšie budovy, ako aj diplomatická misia EÚ a kancelária organizácie British Council.
Starmer podľa stanice Sky News odsúdil „bezdôvodné“ ruské útoky a obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že „zabíja deti a civilistov a ničí nádeje na mier“. „Toto krviprelievanie musí skončiť,“ vyzval predseda britskej vlády a dodal, že myslí na všetkých dotknutých.
Macron podľa vyhlásenia zverejneného krátko po tom čo najrozhodnejšie odsúdil „nezmyselné“ nočné útoky Moskvy. „629 rakiet a dronov za jedinú noc nad Ukrajinou: tak si Rusko predstavuje mier. Teror a barbarstvo. Teror a barbarstvo,“ napísal na sieti X s tým, že plne podporuje obyvateľov Ukrajiny. Zároveň vyjadril sústrasť rodinám obetí.
Kallasová na sieti X informovala, že hovorila s predstaviteľmi delegácie EÚ v Kyjeve, ktorej budovu poškodil ruský úder. „Žiadna diplomatická misia by nikdy nemala byť terčom útoku,“ napísala a oznámila, že si predvoláva ruského veľvyslanca v Bruseli.
Veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová doplnila, že budova bola vážne poškodená tlakovou vlnou. Podľa jej slov ide o „skutočnú odpoveď Moskvy na mierové snahy“ ukončiť vojnu na Ukrajine.