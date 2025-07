Kallasová: Štáty EÚ sú blízko k dohode o balíku sankcií voči Rusku

Brusel 15. júla (TASR) - Členské štáty EÚ sú veľmi blízko k dosiahnutiu dohody o 18. balíku sankcií voči Rusku, uviedla v utorok pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Dúfa, že zástupcom krajín sa podarí dohodnúť ešte v utorok, prípadne v stredu, informovala agentúra Reuters. SR na zasadnutí zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, píše TASR.



Nemenované zdroje predtým uviedli, že štáty EÚ majú dohodu na všetkých prvkoch sankčných opatrení, hoci jeden z nich mal stále výhrady k navrhovanému nižšiemu cenovému stropu na ruskú ropu.



"Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť politickú dohodu o 18. balíku sankcií. Sme veľmi, veľmi blízko. Dúfam, že k nej dôjde dnes," povedala Kallasová pred ministerským zasadnutím v Bruseli.



Slovenská vláda pod vedením premiéra Roberta Fica viackrát avizovala, že nepodporí pripravovaný sankčný balík, pokiaľ nedostane od Európskej komisie dostatočné garancie v súvislosti s iniciatívou RePowerEU. Tento plán počíta s úplným ukončením dodávok ruského zemného plynu do Európskej únie od 1. januára 2028, čo by podľa neho malo výrazne negatívny hospodársky vplyv na Slovensko.



Fico v pondelok večer na sieti Facebook uviedol, že na stole je písomný návrh garancií, ktoré ponúka EK Slovensku výmenou za hlasovanie o balíku protiruských sankcií. Tento návrh poslal predsedom všetkých relevantných politických strán s tým, že očakáva ich skoré vyjadrenie.



V poradí 18. súbor sankcií voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu predstavila Európska komisia 10. júna, podľa nej má postihnúť príjmy Moskvy z energetiky a vojenského komplexu. Takisto sa v ňom navrhuje zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií.



Kallasova v súvislosti s cenovým stropom povedala, že boli predložené návrhy, ale je otázne, či sa podarí prelomiť veto jedného členského štátu. Výhrady v tejto súvislosti podľa médií na rokovaniach vyjadrovala Malta. „Snažíme sa však na tom pracovať,“ dodala vysoká predstaviteľka EÚ.