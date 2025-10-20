< sekcia Zahraničie
Kallasová: Tlak na Ukrajinu nie je prístupom k ukončeniu vojny
Trump v piatok po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyzval Moskvu aj Kyjev na prímerie na súčasných frontových líniách.
Autor TASR
Luxemburg 20. októbra (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že je nesprávne vyvíjať tlak na Ukrajinu, aby zabezpečila ukončenie vojny s Ruskom. Jej vyjadrenie prišlo po správach, že americký prezident Donald Trump tlačil na Kyjev, aby sa vzdal ukrajinského územia. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„Nesmieme zabúdať, že Rusko je agresorom a Ukrajina je obeťou, takže vyvíjať tlak na Ukrajinu ako obeť nie je správny prístup,“ uviedla Kallasová po stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ.
Trump v piatok po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyzval Moskvu aj Kyjev na prímerie na súčasných frontových líniách. Podľa informovaných zdrojov denníka Financial Times prezident USA naliehal na prijatie ruských podmienok na ukončenie vojny (odovzdanie celého Donbasu) a varoval, že Putin pohrozil Ukrajine „zničením“, ak tak neurobí. Akékoľvek nabádanie Zelenského na prijatie podmienok stanovených Ruskom však Trump v noci na pondelok poprel.
„Všetci podporujeme snahy prezidenta Trumpa o ukončenie vojny, ale Putin bude brať rokovania vážne len vtedy, ak bude mať pocit, že prehráva,“ pokračovala Kallasová.
Šéfka európskej diplomacie varovala, že ak sa Moskve umožní „dosiahnuť to, čo chce“ na Ukrajine, bude to zlý signál pre ďalších potenciálnych agresorov na celom svete.
„Nesmieme zabúdať, že Rusko je agresorom a Ukrajina je obeťou, takže vyvíjať tlak na Ukrajinu ako obeť nie je správny prístup,“ uviedla Kallasová po stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ.
Trump v piatok po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyzval Moskvu aj Kyjev na prímerie na súčasných frontových líniách. Podľa informovaných zdrojov denníka Financial Times prezident USA naliehal na prijatie ruských podmienok na ukončenie vojny (odovzdanie celého Donbasu) a varoval, že Putin pohrozil Ukrajine „zničením“, ak tak neurobí. Akékoľvek nabádanie Zelenského na prijatie podmienok stanovených Ruskom však Trump v noci na pondelok poprel.
„Všetci podporujeme snahy prezidenta Trumpa o ukončenie vojny, ale Putin bude brať rokovania vážne len vtedy, ak bude mať pocit, že prehráva,“ pokračovala Kallasová.
Šéfka európskej diplomacie varovala, že ak sa Moskve umožní „dosiahnuť to, čo chce“ na Ukrajine, bude to zlý signál pre ďalších potenciálnych agresorov na celom svete.